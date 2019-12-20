«Я оторвала бы его орган»: сыктывкарцы рассказали, как относятся к изменам

На Камчатке женщина решилась на убийство своих детей из-за измены мужчины, как сообщает портал «360°». А как сыктывкарцы относятся к изменам? Жители столицы Коми делятся своими мнениями.

Олег Долматов

- Я не простил бы измену! Потому что я зарабатываю 160 тысяч рублей в месяц и какая-то неблагодарная женщина, которая не получает и половины моей зарплаты, будет мне изменять? Какого черта я буду прощать!? Пошлю куда подальше и буду любить новых девушек.

Кристина Белоцерковская (фамилия и имя изменены)

- Как я отношусь к изменам? С отвращением, осуждением и брезгливостью. Если ты выбрал человека - сдохни, а не предавай! Хочется гульнуть налево, а зачем ты тогда женился или замуж за этого человека выходил? Мозги твои где были, когда выбирал? Изменять когда-то любимому человеку - это просто скотство! Ты не только ему изменяешь, ты изменяешь себе, вашим общим воспоминаниям, всему хорошему, что у вас было. Вашим детям!

- Я бы измену никогда не простила. Боюсь даже представить, что бы я сделала с обоими подлецами, если бы поймала! Её бы точно закопала, а ему бы оторвала его орган, который отвечает за измены. Не устраивают отношения - или исправляй их, или вали, куда глаза глядят. А вести двойную жизнь, врать в глаза своей половине и делать вид, что все хорошо - это мерзко!

Сергей Карпов (фамилия и имя изменены)

- Это подло и не может быть без причин. А если человек позволил себе изменить, то тут ничего не поделать - это уже животное, а не человек. Предательство нельзя простить.

Ирина Сергеева

- Я уверена, что мой муж не пойдет налево, потому что у меня в семье есть любовь. Мы много говорили про измену в отношениях и даже если это произойдет, то один раз я прощу.

Думаю, измены происходят из-за того, что иногда людям хочется чего-то нового, поэтому надо разнообразить семейную жизнь, чтоб такого не было.

Диана Гальченко

- Для меня измена не является огромной трагедией. Даже само это слово мне не нравится, оно как будто звучит с излишней патетикой, не люблю такое. Мне кажется, люди по натуре слабые существа и часто совершают ошибки. Главное для меня—чтобы человек нашел в себе смелость признаться в измене или просто уйти сразу после того, как увлекся кем-то другим, и не мучал ни себя, ни меня. Единичный случай измены не был бы для меня трагедией вселенского масштаба, но сознательно и продолжительно ходить налево, а жить с другим человеком— гадко и низко.

- Вообще я считаю, что все эти отношения, любовь и прочее, переоценены. Если не строить вокруг всего этого иллюзий вроде «и жили они долго и счастливо, и умерли в один день», то будет меньше драм, ломающих жизнь. И ещё я не согласна с теми, кто утверждает, что тот, кто по-настоящему любит, никогда не изменит своему партнёру. Жизнь слишком сложна, чтобы так категорично что-либо утверждать. Что касается прощения, я думаю, что смогла бы простить измену, но всё же предпочла бы сразу разойтись, потому что понимаю, что мысль о том, что это может повториться, будет отравлять жизнь и мне, и тому, кто изменил. Лучше спокойно обсудить сложившуюся ситуацию и идти дальше, но уже разными путями.

Мила Михайлова

- Я замужем 36 лет, брак у нас крепкий, пятеро детей. Про измену скажу так: можно и простить. В жизни всякое бывает. А сгоряча выводы делать нельзя. Если случилась измена, виноваты оба супруга. Да и после дети страдают. Вот в чем беда. А так плохо отношусь. И все же если любишь простить можно. Как это бывает: один изменил по дурости, а вторая тоже по дурости назло. Вот и всё. А потом семьи рушатся. Надо уметь прощать. Только не каждому дано.

Психолог Ольга Зезегова рассказала порталу PG11.ru о причинах измен и способах восстановления отношений:

- Тема супружеской неверности может коснуться любые пары. К сожалению, ни долгосрочный брак, ни наличие детей, клятва или возраст - не является гарантией 100% верности. Изменяют как мужчины, так и женщины. Причины могут быть совершенно разные, в литературе, причинами женских измен чаще упоминается неудовлетворенность отношениями, месть партнеру, способ почувствовать себя любимой и нужной, чувство власти. Мужская измена является следствием неудовлетворенности интимными отношениями, отсутствием внимания со стороны женщины, однообразия и потребностью в острых ощущениях, а также как месть за унижение или измену.

- Общими причинами ссор и как следствия – измены, для любого человека, состоящего в любовных отношениях, всегда остаются противоречия, конфликты, недопонимание, неискренность. То есть, неверность можно предупредить и предотвратить. Важно не игнорировать сигналы, которые подает партнер, часто в виде конфликтного поведения, агрессии, обид; честно выражать недовольство, если оно есть, так как жизнь и человек меняются и это нормально, когда то, что устраивало раньше, сейчас может не устраивать; проявлять заботу и участие в жизни своей пары. Иногда уже свершившийся адюльтер может являться информированием партнера о проблемах во взаимоотношениях, неудовлетворённых потребностях, способом привлечения внимания, либо возможностью поддержать «угасающие» отношения. В таком случае, не стоит сразу рубить с плеча, в- первую очередь следует попытаться выяснить причину. Важно проговорить свои чувства и дать возможность высказать их партнеру. Восстановить доверительные отношения возможно. Не пренебрегайте помощью специалистов.

А что вы думаете об изменах? Пишите в комментариях.