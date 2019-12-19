Фото дня в Сыктывкаре: зимнее солнце превратило вид из окна в «Мордор»

Обычно солнце за окном горожан - это что-то нежное и легкое. Яркие рассветы и розвоые закаты, конечно, радуют глаз, но даже они могут быть довольном рачными. Порой огненный диск среди облаков даже навевает образы королевства какого-нибудь фэнтезийного злодея.

@angrey5123

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