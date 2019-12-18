Женщина нагло перекрыла выезд со станции скорой помощи в Сыктывкаре

В столице Коми женщина перекрыла проезд автомобилям экстренной помощи. Она бросила свою машину на выезде у станции скорой на улице Кирова. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с водителем неотложки и узнал подробности происшествия.

Все произошло 17 декабря примерно в 8.50 у гаража на улице Кирова, где бригады сыктывкарской скорой помощи выезжают к экстренным больными и пострадавшим. Женщина на «Хендэ» полностью перекрыла выезд автомобилям.

- Женщина припарковала свой автомобиль прямо у шлагбаума и перекрыла возможность выезжать бригадам на вызов. Сделал ей замечание, в ответ она пожаловалась, что машину ставить негде, а ребенка отвести в детский сад надо. Машину автоледи перепарковала, но ситуацию не исправила. На фото видно, что она полностью парализовала выезд автомобилей скорой помощи на улицу Кирова. Водителям приходилось сдавать назад, включать проблесковые маячки, причинять остальным участникам дорожного движения неудобства. Женщины не было около 15 минут. После она подошла к автомобилю с ухмылкой, демонстративно хлопнула дверью и уехала, - рассказал водитель скорой помощи Олег Гело.

Водитель скорой объяснил, что эффективных мер борьбы с таким водителям нет. Можно обратиться в ГИБДД, но пока приедет экипаж ДПС, автохам успеет скрыться. Единственный действенный способ, по словам Олега Гело, это общественное порицание тех, кто мешает спасать жизни.

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