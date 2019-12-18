Фото дня в Сыктывкаре: вечерний город в неоновом свете

Фото дня в Сыктывкаре: вечерний город в неоновом свете18 декабря 2019
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@pavel_valdy
Горожане делятся завораживающими снимками в Instagram
@pavel_valdy
- В нашем городе всё больше стало появляться ламп с таким цветом, и я это замечаю. Идешь по улице. Вечер. На небе темно. Всюду дома и свет из окон. Взглянешь на дом, а там светит такой яркий, приятный для глаз розовый свет. Он так и манит мой взгляд.
- Давно хотел попробовать себя в новом стиле, так что вот, ловите. Я не смог устоять от такого красивого света, пришлось пойти против своего стиля. А ещё воспользовался своей идеей из прошлого поста - создать кадр самому. А как вам обработка, цвета и идея? Мне она так и радует глаз.
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18 декабря 2019, 17:16