В Коми мужчина на санях с лошадью промчался мимо женщины и обокрал ее

В Коми осудят жителя Ижемского района, которого подозревают в необычном ограблении: мужчина на санях с лошадью прямо на ходу украл товар предпринимательницы сумку с одеждой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

24 ноября предпринимательница из села Сизябск торговала одеждой возле одного из магазинов. Когда ее рабочий день подошел к концу, она стала складывать товар в клетчатые сумки и уже собралась уезжать, как вдруг произошло нечто совершенно неожиданное.

Мимо промчался сельчанин на санях, запряженных лошадью, который схватил одну из сумок и потащил за собой. Женщина не растерялась и побежала за ним с просьбами отпустить сумку, но повозка оказалась слишком быстрой. В результате предпринимательница потеряла более 26 тысяч рублей. Грабителя позже нашли и задержали, после чего он признал свою вину и вернул похищенное. Теперь его ждет суд.

А вот в Сыктывкаре 9 декабря рассмотрели куда более серьезное дело. В столице Коми вынесли приговор «печорским убийцам», которые жестоко расправились с дедушкой и его внуками в Кожве. Их признали виновными по нескольким статьям, одного из них - в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В результате суд назначил обоим наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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