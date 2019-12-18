«Нас разлучили в детдоме»: женщина три года ищет родную сестру в Сыктывкаре

Жительница Беларуси Наталия Кудрявцева уже три года безуспешно разыскивает свою родную сестру из Сыктывкара. Их разлучили в детском доме в 1979 году и с тех пор о родственных связях ничего неизвестно. Наталия Писаренко обратилась в редакцию портала PG11.ru, чтобы горожане помогли найти ей родную сестру.

Наталия родилась в 1976 году в Сыктывкаре и с двух месяцев она воспитывалась в Доме малютки. При рождении ее назвали Исаева Наталья Вениаминовна. В три года девочку усыновила семья и какое-то время они жили в Воркуте. А в шесть лет родители переехали Беларусь.

- О том, что я приемная, узнала совершенно случайно. После смерти папы нашла документы об усыновлении. Мои приёмные родители дали новое имя и другую дату рождения – Писаренко Наталия Александровна, 15 апреля 1977 года. Мама умерла, когда мне было 15 лет. Я пыталась узнать о моих биологических родителях, есть ли у меня братья, сестры. Мою биологическую маму звали Исаева Вера Федоровна, которая жила в Сыктывкаре, её уже нет в живых. Об отце не удалось узнать ничего. У меня был брат - Исаев Юрий Вениаминович, 24 октября 1975 года рождения, которого тоже нет в живых. Есть сестра, Исаева Людмила Вениаминовна 30 июня 1974 года рождения. Она поступила в Дом ребенка 14 сентября 1976 года, а 14 октября 1977 года ее перевели в детский дом Эжвинского района Сыктывкара, воспитывалась в Детском доме № 20. Известно, что ее удочерили 29 июля 1978 года, - рассказала свою историю Наталия Кудрявцева.

Так Наталия Кудрявцева выглядит сейчас

Тайна усыновления охраняется законом и самостоятельно найти свою сестру Наталия не может. Право на разглашение тайны имеют только усыновители. Ей удалось убедить органы опеки Коми поднять дело родной сестры и направить по адресу, который указан в деле об усыновлении. К сожалению, там ни сестра, ни ее усыновители не проживают, а сама опека людей не разыскивает.

- Сейчас я замужем и у меня есть двое деток. После вступления в брак я - Кудрявцева Наталия Александровна. Я не ищу материальной выгоды от этой встречи: жильем обеспечена и не нуждаюсь. Ищу только родного и близкого человека, не знаю, сколько отмерено нам в жизни, но верю, что мы сможем найти друг друга и наладить близкие отношения. Очень на это надеюсь. Может кто-то передаст усыновителям или моей сестре, что я их ищу. Я буду очень благодарна, если меня услышат и помогут. Сестра — единственный родной человек, который у меня остался. Удалось найти фотографии моего брата, огромное спасибо за них ребятам из детского дома, с которыми он рос и общался. В детстве мы были очень с ним похожи, я даже не сомневалась, что это мой брат. Есть вероятность, что и сестра тоже будет похожа на меня и это поможет нам найти друг друга, - надеется женщина.

Наталия Кудрявцева в детстве

Если вы знаете что-либо о родных Наталии Кудрявцевой, позвоните в редакцию портала PG11.ru по номеру телефона +79087100837. Или напишите в сообщения паблика «Сыктывкар. Pro Город. Новости».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»