«Швырнули женщину прямо на дорогу»: сыктывкарцы стали свидетелями ночной «разборки» (видео)

В Сыктывкаре неизвестные толкнули женщину прямо на проезжую часть. Из-за этого девушка чуть не угодила под колеса машин. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

17 декабря примерно в час ночи неизвестная толкнула девушку в почти бессознательном состоянии на проезжую часть. Чтобы ее не задавили, нескольким автомобилистам пришлось оттаскивать сыктывкарку на обочину. Свидетелем всего стал сыктывкарец Виктор Семенов (имя и фамилия изменены).

- Эта женщина минут 15-20 ходила вдоль обочины и пыталась поймать машину. Через какое-то время ей это почти удалось: одна попутка остановилась. Но вместо того, чтобы ее подвести, из машины вышла водитель и со всей силы швырнула девушку прямо на дорогу, почти под колеса проезжающим автомобилям, - рассказал мужчина.

Далее, по словам Виктора Семенова (имя и фамилия изменены), агрессивная женщина покинула место случившегося, а к девушке пришли на помощь другие очевидцы.

- Проезжающие мимо машины остановились, несколько человек подошли к ней, а потом оттащили девушку к обочине. Кто-то вызвал скорую, - вспомнил сыктывкарец.

Как рассказали в скорой помощи, бригада действительно приезжала на вызов. Медики обнаружили 29-летнюю девушку, которая лежала на земле. Она была в алкогольном опьянении. Врачи осмотрели ее, но травм не обнаружили. От госпитализации девушка отказалась.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»