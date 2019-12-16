Фото дня в Сыктывкаре: горожане стихийно украшают игрушками одинокую елку в парке

Фото дня в Сыктывкаре: горожане стихийно украшают игрушками одинокую елку в парке16 декабря 2019
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Виталий Искандаров
Люди поделились с подписчиками необычными снимками
Новый год близится, и люди начинают украшать елки. Но в Сыктывкаре игрушек удостаиваются не только домашние зеленые красавицы, но и уличные живые деревья. Так, одинокую елочку в Мичуринском парке кто-то решил нардить игрушками. Пока их не много, но люди надеются, что остальные подхватят эту идею. А снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Виталий Искандаров
- В Мичуринском парке растет небольшая елочка, и кто -то из родителей с ребенком решили нарядить ее игрушками. Но их было всего парочку. Предлогаю всем детишкам с родителями украсить елочку к Новому году любыми игрушками, какие не жалко. Тем самым мы сделаем предпразничное настроение еще лучше и красочнее, нарядив одинокую елочку общими усилиями. С наступающим всех!
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