Фото дня в Сыктывкаре: горожане стихийно украшают игрушками одинокую елку в парке

Новый год близится, и люди начинают украшать елки. Но в Сыктывкаре игрушек удостаиваются не только домашние зеленые красавицы, но и уличные живые деревья. Так, одинокую елочку в Мичуринском парке кто-то решил нардить игрушками. Пока их не много, но люди надеются, что остальные подхватят эту идею. А снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Виталий Искандаров

- В Мичуринском парке растет небольшая елочка, и кто -то из родителей с ребенком решили нарядить ее игрушками. Но их было всего парочку. Предлогаю всем детишкам с родителями украсить елочку к Новому году любыми игрушками, какие не жалко. Тем самым мы сделаем предпразничное настроение еще лучше и красочнее, нарядив одинокую елочку общими усилиями. С наступающим всех!

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