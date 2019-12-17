Фото дня в Сыктывкаре: пробуждение рассвета на Покровском бульваре

Читатели портала PG11.ru в последнее время очень полюбили рассветы: пламенное небо утреннего Сыктывкара , похоже, пленило внимание ранних пташек, которые успевают поймать первые лучи в объективы своих камер. Вот и в очередной раз аткой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику ахаха, но на этот раз на Покровском бульваре.

Нина Кинева

- Пробуждение новогодня. Покровский бульвар.

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