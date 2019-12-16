Сын пропавшего сыктывкарца предположил, что его отец ударился головой и потерял память

Сын пропавшего сыктывкарца предположил, что его отец ударился головой и потерял память16 декабря 2019
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» / Сыктывкарец Александр Потапов ушел из дома 12 декабря и не вернулся
Мужчина не появлялся дома уже пять дней
В Сыктывкаре разыскивают 58-летнего Александра Потапова. Мужчина ушёл из дома 12 декабря и не вернулся. Сын горожанина предполагает, что его отец мог потерять память. Об этом он рассказал порталу PG11.ru.
Поиски сыктывкарца Александра Потапова продолжаются уже пять дней. До сих о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
- 12 декабря около 13.00 отец вышёл в магазин за продуктами на улице Папанина и не вернулся. Раньше никогда ничего подобного не было. Он, наоборот, любил оставаться дома. Последний раз его видели в районе перекрёстка улицы Печорская и Октябрьского проспекта. Возможно, из-за того, что на тротуарах очень скользко, он упал, ударился головой и потерял память. Сейчас волонтёры ведут поиски. Я обратился в Следственный комитет и полицию, они также подключились. Но, к сожалению, пока никаких положительных результатов нет. Папа вышел в унтах, не много сыктывкарцев ходит в такой обуви. Я надеюсь, что именно эта примета поможет найти моего отца, - говорит сын пропавшего сыктывкарца Алексей Потапов.
Пропал: Александр Анатольевич Потапов
Приметы:
- Рост 165 сантиметров
- Носит очки
- Пальцы на левой кисти отсутствуют
Был одет:
- Тёмно-синий пуховик
- Синие джинсы
- Унты (коричневое голенище, чёрный низ)
Все, кто знает о местонахождении Александра, могут позвонить по телефонам 89505668668 (Алексей) или 112.
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16 декабря 2019, 14:45