Сын пропавшего сыктывкарца предположил, что его отец ударился головой и потерял память

В Сыктывкаре разыскивают 58-летнего Александра Потапова. Мужчина ушёл из дома 12 декабря и не вернулся. Сын горожанина предполагает, что его отец мог потерять память. Об этом он рассказал порталу PG11.ru.

Поиски сыктывкарца Александра Потапова продолжаются уже пять дней. До сих о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

- 12 декабря около 13.00 отец вышёл в магазин за продуктами на улице Папанина и не вернулся. Раньше никогда ничего подобного не было. Он, наоборот, любил оставаться дома. Последний раз его видели в районе перекрёстка улицы Печорская и Октябрьского проспекта. Возможно, из-за того, что на тротуарах очень скользко, он упал, ударился головой и потерял память. Сейчас волонтёры ведут поиски. Я обратился в Следственный комитет и полицию, они также подключились. Но, к сожалению, пока никаких положительных результатов нет. Папа вышел в унтах, не много сыктывкарцев ходит в такой обуви. Я надеюсь, что именно эта примета поможет найти моего отца, - говорит сын пропавшего сыктывкарца Алексей Потапов.

Пропал: Александр Анатольевич Потапов

Приметы:

Рост 165 сантиметров

Носит очки

Пальцы на левой кисти отсутствуют

Был одет:

Тёмно-синий пуховик

Синие джинсы

Унты (коричневое голенище, чёрный низ)

Все, кто знает о местонахождении Александра, могут позвонить по телефонам 89505668668 (Алексей) или 112.

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