Осторожно, горячо: топ 7 сыктывкарок, которые публикуют свои сексуальные фото в Instagram

Томные взгляды, глубокие декольте, изящные формы и пикантные изгибы - такими фото делятся сыктывкарские инстаграмщицы. Они рассказывают о жизни, путешествиях, хобби и детях, а их фото набирают сотни «лайков». Портал PG11.ru делится творчеством семи сексуальных девушек и предупреждает: осторожно, горячо!



Ольга Наводова, @olichkanavodova, 3 174 подписчиков

- Я работаю в сфере танцев и в свой аккаунт в Instagram выкладываю фото, чтобы рассказать о себе, о своей работе, об успехах учениц и замотивировать других заниматься тем же, чем и я. Моя семья реагирует нормально на фотографии. Ведь в моих фото нет ничего развратного и непристойного. Я же не голая на них и сексом не занимаюсь. В профиле появляются рабочие фото с тренировок в тренировочной одежде, которая подходит для танцев на пилоне. Гимнасткам же не говорят, что они развратные в своих открытых костюмах.

- Мужчины, конечно, писали, не без этого. Я просто не отвечаю и удаляю сообщения, а особо настойчивых блокирую. А вообще, извращенцев не боюсь, как и завистливых женщин. Это ведь их проблемы! Зависить - плохое чувство, оно поедает человека изнутри. Завидовать - это удел слабых людей! Вместо того, чтобы осуждать, обсуждать и завидовать, возьми и попробуй хотя бы попу с дивана оторвать!

Мария Митина, @mary__mitina, 5 268 подписчиков

- Моя страничка направлена на здоровый образ жизни. В основном я рассказываю про бег. Я мотивирую друзей, знакомых, и всех, кто наблюдает за мной. Пропагандирую спорт, моду, красоту и позитивный настрой.

- Негатив под моими фотографиями пишут очень редко. Обычно это те люди, кто не занимается спортом. Родные и близкие особо не следят за моей страничкой, никто не против того, чем я занимаюсь. А откровенных фото у меня почти нет. Все прилично и закрыто.

Анита Ли, @anilog, 2 156 подписчиков

- Когда-то я просто начала выкладывать фото, которые мне нравятся, из моей жизни и путешествий. Я много путешествовала по России, пробовала еду в разных заведениях и делилась этим на своей страничке. Стала развивать эту специфику: у нас в Сыктывкаре качество и цена на низком уровне. Все законы и права портебителя я знаю, поэтому решила - кто же об этом расскажет, если не я?

- Сейчас я нашла себя в сфере SMM: занимаюсь ведением социальных сетей у компаний и это отразилось на моем блоге. Я активно занимаюсь его развитием и меня очень радует, что все люди, которые подписываются, читают мои посты, оставляют комментарии, по-настоящему интересуются тем, о чем я рассказываю.

Анастасия Дементьева, @visky_colla, 1 019 подписчиков





- Я веду свой блог только тогда, когда мне хочется что-то сказать этому миру. Для себя я не определяла какую-то цель или «миссию». Обычно пишу о своей жизни, мыслях и планах. И делаю это ради удовольствия.

- Негативных комментариев, осуждения или порицания моих действий под фотографиями нет. А если бы они были, я бы просто посмеялась над ними или оставила бы без внимания. Часто люди слышат осуждение от близких людей, но у меня такого нет. Считаю, что близкие не могут не поддерживать.

Лилия Терлецкая, @liliya_terletskaya, 1 378 подписчиков

- Я выкладываю фото в Instagram, потому что мне нравится! У меня нет определённой цели, как у других блогеров, и нет четкой периодичности: могу каждый день что-то размещать, а могу и пропасть на неделю. Я не суперпопулярная личность, поэтому не сталкиваюсь с негативом не смотря на некоторые мои фото. Если кто-то говорит гадости за спиной, то из-за зависти скорее всего.

- Инстаграм - мое личное пространство, здесь я публикую те фотографии, которые не размещаю «Вконтакте». Я работаю референтом организационно-аналитического отдела вневедомственной охраны, поэтому не все фотографии могу публиковать. Я занимаюсь бодибилдингом, на сцене во время турниров, в основном, только в купальнике нахожусь. А по поводу «откровенности» некоторых фотографий и реакции на них родственников скажу так: близкие все видели и отреагировали нормально.

Алена Капранова, @kpranova, 3 688 подписчиков





- Не могу сказать, что веду осознаный блог: просто рассказываю про жизнь. Я не пишу посты и не выкладываю фото с правильной периодичностью, и, честно говоря, вообще не люблю фотографироваться. Содержание моей странички в Instagram - это жизнь сыктывкарской молодежи b места, которые она посещает. Под моими фотографиями редко увидишь негативные комментарии, недоброжелателей сейчас очень мало, а если такие и есть, то они чаще отписываются сами без лишних комментариев.

Алена Масенко, @alena_masenko, 1 692 подписчиков

- В обычной жизни я работаю в сфере маркетинга и продаж. Мой аккаунт больше для друзей, но другим людям он почему-то тоже нравится и они подписываются. Я не то, чтобы блог веду, просто делюсь своими радостями, новостями или проблемами. Иногда пишу полезную информацию. Активно делилась, как восстанавливаюсь после родов. Рассказываю о своих путешествиях и младшей дочке.

- Восемьдесят процентов моих фотографий в Instagram делает мой муж. Фото в купальнике откровенными не считаю. На пляже ведь все ходят именно так. А вот если бы я топлес на пляже была, тогда другое дело. Кому великая целомудренность и тонко устроенная психика не позволяет смотреть на фото в купальнике - всех благ. Это они ко мне на страничку пришли, а не я их позвала!

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