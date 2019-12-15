Фото дня в Сыктывкаре: пламя рассвета заливает утреннее небо

Удивительно, как сильно зимние рассветы походят на летние закаты: все тот же насыщенный огненный цвет, который заливает собой все небо. Не хватает только ярко-красного солнечного диска, уходящего за горизонт. Именно такой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Автор: Александр Коршунов

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