Милая Рыся, мягкая Берта и своенравная Жужа: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал пять котиков и одну собаку, которые ищут дом прямо сейчас.

Жужа

Жужа своенравная, но компанейская, с хорошим аппетитом. Молодая кошка, ей всего от 1,5 до 2 лет. Любит погонять мячик или побегать за ниткой с фантиком. А ещё любит играть в догонялки.



Жуженька страдает без общества людей, всегда встречает у дверей, очень радуется встрече, сидит рядышком, пока вы занимаетесь своими делами. Стоит ее погладить, как в ответ вы услышите довольное, благодарное мурчание. Малышка ходит в туалет с наполнителем. Ест сухой и влажный корм, но не отказывается от натурального.

Рыся

Красотка Рыся ищет дом! Стерилизована, общительна и очень любит обнимашки. И это очень заметно по фото. Но лучше вам самим познать нежность этого пухлика. Вы точно не разочаруетесь в новом друге!

Рыся самодостаточная, но ревнивая. На других котов шипит, так что лучше ей быть единственной кошкой в семье.

Берта

Берта вся такая пухленькая, мягонькая, как свежая сдоба. И характер у нее прекрасный: спокойный, покладистый. Может и за мышкой побегать, но все же предпочитает валяться на «перинах» как настоящая барыня. Приучена к лотку и не привередлива в еде, пристраивается в семью без маленьких детей. Приезжайте на смотрины, Берта очень ждет своего человека!

Азиза

Азиза - облако нежнейшей нежности! Обожает, когда ее глядят, чешут за ушком и вкусно кормят. Кошечка здорова, стерилизована, освоила лоток. Азиза очень стрессует в клетке, поэтому срочно нужен дом для нее. Чтобы познакомиться с синеокой красоткой, пишите в комментарии!



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