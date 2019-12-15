Лыжник из Коми впервые в истории России победил в марафоне Ла Веноста

Житель Коми Ермил Вокуев в составе команды «Русская зима» выиграл 34-километровый лыжный марафон Ла Веноста в Южном Тироле. Это был первый случай в истории гонки в серии «Ски Классик», когда победили россияне, о чем сообщает портал «Лыжный спорт».

Вместе с Ермилом Вокуевым на пьедестале оказались такие титулованные лыжники как двукратный чемпион «Ски Классик» Петтер Элиассен и знаменитый в горнолыжном спорте Мортен Эйде Педерсен.

Кстати, недавно еще один из Коми отличился другим уникальным достижением: 10 декабря в городе Сосновый Бор завершился «Кубок губернатора Ленинградской области по дзюдо». В числе спортсменов, которые приняли в нем участие, оказался и житель Коми: он стал первым мастером спорта в этом единоборстве за последние 15 лет региона.

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