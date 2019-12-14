«Праздник к нам приходит»: в Сыктывкаре из опоры ЛЭП посыпался сноп искр (видео)

Сыктывкарцы засняли на видео необычное происшествие. Прямо на дорогу из проводов посыпался сноп искр. Ролик опубликовали в группе «Жесть Коми».

Как отмечает автор поста, все случилось 13 декабря на улице Станционная в Сыктывкаре. На записи с видеорегистратора видно, что в 20.25 водитель ехал со стороны улицы Маркова по направлению к Морозова. Когда он подъезжал к теплотрассе, в проводах на опоре ЛЭП что-то замкнуло, ярко вспыхнуло, и на дорогу посыпались искры.

Сам автор назвал видео «Праздник к нам приходит». Сыктывкарцы поддержали его юмор:

- Электрик прикурил, - написал в комментариях Андрей Знакомцев.

- Кина не будет - электричество закончилось, - пошутила пользовательница Сети с ником Гюльчитай Холодрыга.

А как бы вы отреагировали на такое происшествие? Пишите в комментариях.

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