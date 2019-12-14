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Огромные пауки и шипящие тараканы: каких необычных животных продают сыктывкарцы

Огромные пауки и шипящие тараканы: каких необычных животных продают сыктывкарцы

14 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
avito.ru / Сыктывкарцы продают пауков, змей и улиток в Интернете
Некоторые питомцы обойдутся совсем недорого

В Сыктывкаре можно найти себе пушистого домашнего питомца на любой вкус. Но есть ли предложения для поклонников ползучих, скользких, бегающих и просто отталкивающих гадов? Портал PG11.ru публикует подборку из шести объявлений для любителей экзотики.

Мадагаскарский шипящий таракан - до 50 рублей

Взрослые особи продаются за 50 рублей, а маленькие - всего за 10. Продавец утверждает, что таракана можно использовать как корм или оставить его у себя как «клевого питомца». 

Паук-птицеед (Acanthoscurria geniculata) - 2 000 рублей

Как отметил продавец, пауки просты в содержании. Питомцы будут радовать глаз и греть душу владельца очень долго - продолжительность их жизни составляет 15-20 лет. Непривередливы в еде, питаются даже размороженными насекомыми.

Удав императорский - 10 000 рублей

Здоровый пятимесячный самец с ветеринарной справкой длиной 71 сантиметр. Продавец отдает зверюшку исключительно в готовые условия или придется брать удава со всем приданым. Даже если вы живете в удаленном уголке еспублики, не беда - удава без проблем отправят в любую точку Коми.

Муравьиная ферма - 3 000 рублей

По утверждениям продавца, ферма поможет справиться со стрессом на работе, усталостью и депрессией. Кроме этого, с помощью формикария можно попытаться развить наблюдательность и усидчивость у детей: в объявлении сказано, что муравьиная ферма очень для этого подходит. В комплект входят комплектующие для фермы, а в дополнение можно приобрести муравьиную колонию жнецов (1 100 рублей) и внутреннюю подсветку для формикария (1 000 рублей).

Паук avicularia versicolor - 2 500 рублей 

Продавец отметил, что это один из самых красивых представителей семейства птицеедов. Взрослые представители достигают 18 сантиметров в размахе лап, но живут эти пауки недолго - самка этого вида может дожить лишь до 6-8 лет.

Улитка ахатин - 35 рублей

Если вам очень хочется питомца, но совершенно нет сил и времени на уход или хотите сделать подарок - смело выбирайте улитку. Ее не нужно выгуливать, не нужно прививать, едят немного: любят фрукты и овощи. Идеальный любимец!

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