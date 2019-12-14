Сыктывкарка хочет помочь племяннице с ДЦП помощью «посоха дождя»

Сыктывкарка нашла необычный способ применения борщевика. Из него она делает музыкальный инструмент, который называется «посох дождя». Корреспондент портала PG11.ru пообщался с девушкой и узнал, ради чего она все это делает.

Сыктывкарку зовут Варя Листопад, ей 25 лет. Родом она из Корткеросского района. Окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «Учитель русского языка и литературы», а также недавно поучила диплом магистра в СГУ имени Питирима Сорокина по направлению «Филология». В свободное время делает что-нибудь своими руками: выжигает по дереву, шьёт, не так давно начала заниматься изготовлением посохов дождя.

Что такое посох дождя?

- Посох дождя, флейта дождя, зэрпу - это разные названия одного музыкального инструмента. Он представляет собой трубу, которая закрыта с обоих сторон. Внутри находятся особые перегородки и сыпучий наполнитель. Применяют посох по-разному: как музыкальный инструмент

для того, чтобы уравновесить эмоциональное состояние при медитациях

поклонники фэн-шуя убеждены, что его хранение в квартире у входной двери или у окна благоприятно для атмосферы и внутреннего состояния

посохи можно использовать как предмет интерьера, как некую стильную дизайнерскую точку.

Вообще, этот инструмент родом из Южной Америки, и использовался он как приспособление для вызова дождя у шаманов. Там его изготавливали из высушенного стебля кактуса, используя в качестве перегородок его же шипы, - рассказывает Варя.

Как из борщевика делают такие инструменты?

- Есть основные принципы, без которых посох дождя не получится качественным. Это, во-первых, полая трубка. В моем случае, я изготавливаю их из перезимовавшего борщевика, то есть такой стебель уже полностью безопасен. Во-вторых, это особый порядок расположения внутренних перегородок - от этого зависит, какой звук будет у будущего инструмента.

- Технология изготовления едина, её можно найти в интернете по простому запросу «изготовление посоха дождя», а вот каждый мастер уже добавляет что-то свое. Секреты, доработки для укрепления ствола, улучшения качества звука, обычно не раскрываются.

Почему ты решила их делать?

- Моя работа в изготовлении посохов началась спонтанно. Сначала я хотела купить его, так как мечтала иметь этот инструмент с волшебным звуком. А потом подумала - почему бы не попробовать сделать его самой? И сделала. Сначала для себя, а потом поняла, что если я захотела себе флейту дождя, почему другие также не могут захотеть? Так и началось мое небольшое производство! И это оказалось действительно так - людям интересен такой музыкальный инструмент своей необычностью и универсальностью. Мои работы вы можете увидеть в инстаграме @privet_varya. Там вы можете послушать, как звучат посохи, связаться со мной и осуществить заказ. Средняя стоимость посохов - примерно тысяча рублей.

Какие трудности при изготовлении?

- Трудности при изготовлении заключаются в длительности процесса создания зэрпу - это время на его сушку после очистки от верхнего тёмного слоя борщевика, на сушку после покрытия клеем ПВА и после покрытия морилкой. Именно за счёт выбора цвета морилки и количества нанесённых слоёв меняется цвет трубки. Ну и, несомненно, очень сложно проткнуть твёрдый стебель борщевика хрупкой зубочисткой - именно их я использую для создания внутренних перегородок. А также много времени уходит на роспись стебля, ведь рисунок мелкий и достаточно детальный. При росписи я использую коми орнаменты и индийские мотивы.

Часто заказывают необычный музыкальный инструмент?

- Заказы посохов бывают необычны, как и сам инструмент. Часть зэрпу я изготавливаю по собственному дизайну: продумываю от длины до цвета, от стиля росписи до цвета используемой краски. Другая часть идёт с индивидуальными предпочтениями заказчиков по цвету, размеру, росписи. Я всегда открыта к таким заказам, радуюсь им, ведь человек видит уже картинку, знает, что подойдёт для его интерьера, а я выступаю в этом случае только исполнителем идеи. Мне кажется, что совместное создание - это прекрасно и интересно для обоих сторон! Мои посохи нашли себе дома в таких городах, как Пермь, Краснодар, Сыктывкар.

- Кстати, часть денег от изготовления я отправляю на благотворительность - у моей 8-летней племянницы Лизы Кадочниковой диагноз ДЦП. Наша семья ведёт сбор средств на реабилитацию, поэтому я решила таким образом сделать вклад в здоровое будущее своей племянницы. Так, люди приобретая посохи дождя, непосредственно участвуют в цепочке добра!

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