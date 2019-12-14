Сыктывкарка хочет помочь племяннице с ДЦП помощью «посоха дождя»14 декабря 2019
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@privet_varya / instagram.com / Сыктывкарка Варя Листопад делает из борщевика «посохи дождя»
Девушка отправляет деньги от продажи музыкальных инструментов на лечение родственницы
Сыктывкарка нашла необычный способ применения борщевика. Из него она делает музыкальный инструмент, который называется «посох дождя». Корреспондент портала PG11.ru пообщался с девушкой и узнал, ради чего она все это делает.
Сыктывкарку зовут Варя Листопад, ей 25 лет. Родом она из Корткеросского района. Окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «Учитель русского языка и литературы», а также недавно поучила диплом магистра в СГУ имени Питирима Сорокина по направлению «Филология». В свободное время делает что-нибудь своими руками: выжигает по дереву, шьёт, не так давно начала заниматься изготовлением посохов дождя.
Что такое посох дождя?
- Посох дождя, флейта дождя, зэрпу - это разные названия одного музыкального инструмента. Он представляет собой трубу, которая закрыта с обоих сторон. Внутри находятся особые перегородки и сыпучий наполнитель. Применяют посох по-разному:
- как музыкальный инструмент
- для того, чтобы уравновесить эмоциональное состояние при медитациях
- поклонники фэн-шуя убеждены, что его хранение в квартире у входной двери или у окна благоприятно для атмосферы и внутреннего состояния
- посохи можно использовать как предмет интерьера, как некую стильную дизайнерскую точку.
Вообще, этот инструмент родом из Южной Америки, и использовался он как приспособление для вызова дождя у шаманов. Там его изготавливали из высушенного стебля кактуса, используя в качестве перегородок его же шипы, - рассказывает Варя.
Как из борщевика делают такие инструменты?
- Есть основные принципы, без которых посох дождя не получится качественным. Это, во-первых, полая трубка. В моем случае, я изготавливаю их из перезимовавшего борщевика, то есть такой стебель уже полностью безопасен. Во-вторых, это особый порядок расположения внутренних перегородок - от этого зависит, какой звук будет у будущего инструмента.
- Технология изготовления едина, её можно найти в интернете по простому запросу «изготовление посоха дождя», а вот каждый мастер уже добавляет что-то свое. Секреты, доработки для укрепления ствола, улучшения качества звука, обычно не раскрываются.
Почему ты решила их делать?
- Моя работа в изготовлении посохов началась спонтанно. Сначала я хотела купить его, так как мечтала иметь этот инструмент с волшебным звуком. А потом подумала - почему бы не попробовать сделать его самой? И сделала. Сначала для себя, а потом поняла, что если я захотела себе флейту дождя, почему другие также не могут захотеть? Так и началось мое небольшое производство! И это оказалось действительно так - людям интересен такой музыкальный инструмент своей необычностью и универсальностью. Мои работы вы можете увидеть в инстаграме @privet_varya. Там вы можете послушать, как звучат посохи, связаться со мной и осуществить заказ. Средняя стоимость посохов - примерно тысяча рублей.
Какие трудности при изготовлении?
- Трудности при изготовлении заключаются в длительности процесса создания зэрпу - это время на его сушку после очистки от верхнего тёмного слоя борщевика, на сушку после покрытия клеем ПВА и после покрытия морилкой. Именно за счёт выбора цвета морилки и количества нанесённых слоёв меняется цвет трубки. Ну и, несомненно, очень сложно проткнуть твёрдый стебель борщевика хрупкой зубочисткой - именно их я использую для создания внутренних перегородок. А также много времени уходит на роспись стебля, ведь рисунок мелкий и достаточно детальный. При росписи я использую коми орнаменты и индийские мотивы.
Часто заказывают необычный музыкальный инструмент?
- Заказы посохов бывают необычны, как и сам инструмент. Часть зэрпу я изготавливаю по собственному дизайну: продумываю от длины до цвета, от стиля росписи до цвета используемой краски. Другая часть идёт с индивидуальными предпочтениями заказчиков по цвету, размеру, росписи. Я всегда открыта к таким заказам, радуюсь им, ведь человек видит уже картинку, знает, что подойдёт для его интерьера, а я выступаю в этом случае только исполнителем идеи. Мне кажется, что совместное создание - это прекрасно и интересно для обоих сторон! Мои посохи нашли себе дома в таких городах, как Пермь, Краснодар, Сыктывкар.
- Кстати, часть денег от изготовления я отправляю на благотворительность - у моей 8-летней племянницы Лизы Кадочниковой диагноз ДЦП. Наша семья ведёт сбор средств на реабилитацию, поэтому я решила таким образом сделать вклад в здоровое будущее своей племянницы. Так, люди приобретая посохи дождя, непосредственно участвуют в цепочке добра!
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