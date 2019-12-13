Фото дня в Сыктывкаре: ветвь главного символа Нового года в огнях зимнего города

@pavel_valdy Проявить свою креативность, это как? Хоть об этом много говорили и говорят, я разберу свой пример:

- Постройте композицию кадра сами, как когда-то мальчик в песочнице: сначала непонятно что, а потом уже какой-то шедевр. Только теперь вместо песочницы, у вас целый город и не только. Вместо песка и лопаты всё, что может под руку попасться, и сами ваши руки. Остаётся дело за главным: найти фон или место для всего этого, расположить так, как вам это нравится, но затем не забывайте менять обстановку, и, наконец, выбрать правильный ракурс.

- Я, как-то гуляя по парку, зашёл к его соснам в поисках красивого кадра, но ничего не увидел. Тогда включил свою креативность и решил построить свою композицию. Взял палку с веткой, отрубленные какими-то людьми, рядом увидел снежный ком и расположил всё на нём. Вдалеке, за стволами сосен, виделись, фары от машин, светофоры, столбы – всё, что давало блики. Потом нашёл красивый ракурс, что перед вами.

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