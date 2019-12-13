«Бомжи и наркоманы выбивают двери»: инвалид из Коми рассказала о жизни в заброшенной многоэтажке

На севере Коми в пустующем многоквартирном доме заселены всего восемь квартир. В одной из них живёт женщина-инвалид, которая не может сама обслуживать себя. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с воркутинкой и выяснил, насколько трудно жить в таких условиях.

Женщину зовут Галина Арнольд, ей 45 лет. Она живет в Воркуте с 1981 года, а конкретно в поселке Воргашор - с 1993 года. После ангины, которую она перенесла в 1994 году, у Галины начал развиваться ревматоидный полиартрит. Инвалидность 2 группы ей дали через 4 года, бессрочно. Болезнь прогрессировала постепенно, со временем женщина потеряла зрение на один глаз, суставы ног и рук сильно деформировались. Последние годы она не может одеваться, готовить себе еду и выходить на улицу без посторонней помощи. Часто ей некому помочь. Иногда воркутинку посещает соцработник и две подруги, которые помогают Галине по дому.

Галина Арнольд

- Проблема моя состоит в том, что я живу в полузаброшенном доме, из 80 квартир по факту заселены 7-8. Конкретно в моем подъезде только я и одна соседка. В нежилых квартирах бомжи и наркоманы постоянно выбивают двери, устраивают пожары, обрывают проводку. Если случится очередной пожар - я не смогу выйти из дома, даже открыть форточку. По счастливой случайности при последнем пожаре этим летом я была в отпуске. Три года назад наш дом обещали переселить - из-за аварии на теплотрассе в сильный мороз несколько зданий остались без отопления и воды, во многих квартирах полопались батареи. Часть жителей переселили, а я так и осталась в своей холодной квартире, - рассказала жительница замерзающего дома.

По словам Галины, в квартире в основном очень холодно, из-за этого она часто простывает:

- Этой весной я заболела, мне стало плохо, и мои друзья с города забрали меня к себе. Ночью у меня поднялась высокая температура, меня на скорой увезли в реанимацию, счет шел на минуты. Врачи тогда говорили, что могут не довезти до больницы.

В поселке Воргашор закрылись многие больницы, нет реанимации. По своему заболеванию женщина нуждается в постоянном наблюдении врачей, которые есть только в Воркуте. Галине экстренно может понадобиться медпомощь, которую, по ее словам, в Воргашоре медики оказать не смогут. Женщина неоднократно обращалась в администрацию Воркуты с просьбой предоставить квартиру именно в городе:

- Я обращалась не только к нашим местным властям, также писала в Сыктывкар и Москву. Мою просьбу возвращали снова в Воркуту. Из администрации неоднократно приходили письменные отказы. Так как я не имею достаточного трудового стажа, даже не могу встать в очередь на переселение за пределы Воркуты. А трудового стажа у меня нет из-за болезни. Вот и получается круговая порука, - сообщила Галина Арнольд.

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