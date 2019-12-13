«Не видим поддержки дорожников»: сыктывкарцы с лопатами в руках сами чистят улицы от снега

Проект «Дорожный респект. Сыктывкар» уже 4 года помогает столице Коми становиться чище, комфортнее и безопаснее. Волонтеры движения ходят по улицам города, фиксируют нарушения и передают их ответственным лицам. А иногда сыктывкарцы сами берут в руки лопаты и ломы, чтобы очистить улицы от снега. Портал PG11.ru пообщался с руководителем движения - инженером Борисом Диановым - и узнал, зачем он всем этим занимается.

Борис Дианов

Как давно существует этот проект?

- Проект стартовал в начале 2015 года. «Дорожный респект» является свободным движением, участвовать в котором может каждый, несмотря на политические или общественные взгляды.

Чем занимается проект?

- Мы боремся за уважение на дороге и в городском пространстве. Проводим рейды: ходим по городу, высматриваем «косяки», фиксируем в блокнот и на фото. Параллельно объясняем участникам рейда, почему та или иная проблема опасна, кто отвечает за нее, и как с ней бороться. Главное для нас, чтобы люди научились и привыкли контролировать сами происходящее вокруг себя. В мае 2016 года мы сделали небольшую памятку, которую хотим дополнить, сверстать и распространять, чтобы жители Сыктывкара точно знали, куда по какой проблеме нужно обращаться.

Как много проблем уже удалось решить?

- Заметили столбик на пересечении улиц Первомайской и Коммунистической со стороны «Дома быта», из которого торчали оголенные провода - это некрасиво и опасно. Обратились в мэрию, после отсутствия реакции в течение 30 дней написали в прокуратуру, там ответили быстро и перенаправили запрос в администрацию. После этого они начали «шуршать» и проблему решили. Устранили опасность дорожного люка на площади Габова - он ходил ходуном, когда на него наступал человек. Асфальт вокруг него раскрошился, поэтому люк приходил в движение от обычного прикосновения ноги. Мы отправили обращение в ГИБДД с просьбой исправить это вопиющее нарушение.

- В октябре написал об ужасном состоянии ступенек возле памятнику букве «Ö» рядом с центром Коми культуры. Пусть временно, но поставили деревянную конструкцию. В Европе, когда видят такие ветхие ступени, вешают табличку, мол, ходить опасно. У нас же как будто никто не обращает внимания.

- Когда-то добился, чтобы заделали яму на пересечении улиц Горького и Советской. Настоящий смех и грех: засыпали асфальт в одном месте, в метре от него появилась новая дыра. Снова обратились в администрацию - пришёл ответ, мол, всё сделали. Мы написали: «Как сделали, если там новая яма?». Три раза они пытались заделать дыру, но в итоге все сделали.

- Несколько раз выходили зимой с ломами и лопатами, чтобы очистить перекрестки от наледи, так как от дорожников не видели поддержки. Проблем решается много, приятно видеть, что многое делается с нашей подачи. И в то же время это коробит: почему обыватель не хочет сделать шаг, чтобы сделать город лучше? Ведь мы подсказываем, какие можно использовать инструменты!

С какими организациями города вы сотрудничаете?

- Когда-то приходили общаться с начальником Сыктывкарского ГИБДД по поводу стоянки у поликлиники №1. Активно сотрудничаем с депутатом городского совета Ильей Богдановым. Он помогает нам разбираться в бюрократических «проволочках». Сейчас администрация города просматривает нашу группу и порой нам даже не надо писать никуда: они сами все видят.

Как обратиться к вам за помощью?

- Зачастую люди пишут в группу в «ВКонтакте» - это удобнее. Знакомые пишут в личку или звонят. Конечно, активность горожан слабовата. Но нам сложно судить, ведь мы выкладываем инструменты борьбы в открытый доступ. Поэтому, если кто-то самостоятельно напишет в ГИБДД или администрацию города, мы вряд ли об этом узнаем.

Получаете ли вы какую-то выгоду от своей деятельности?

- С этого проекта мы не зарабатываем ничего, только тратим свое время. Зато получаем удовольствие от чистого и аккуратного города.

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