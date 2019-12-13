В России вернули бесплатные курилки в аэропортах

Госдума приняла закон, который вернул курилки в аэропортах. Они станут бесплатными, но только для пассажиров. Об этом сообщает RT.

Согласно документу, так называемые курительные комнаты появятся в зонах, которые предназначены для пассажиров и предполетного досмотра, а также в местах для людей, следующих транзитом. При этом, комнаты должны быть размещены так, чтобы исключить возможность наблюдения за курящими из других помещений.

К слову, сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила также не ограничиваться такой мерой, и вернуть курилки в поезда:

- Мы только за, наше Движение за права курильщиков всегда говорило, что нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих. Поскольку часто бывают достаточно длительные полёты, а человек на борту самолёта курить не может, то хотя бы перед дорогой он должен покурить... Поэтому это шаг в правильном направлении. Ещё бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков, - заявила Ольга Беклемищева.

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