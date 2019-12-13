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В Коми 8-летняя девочка пустила домой незнакомца и ушла в школу

В Коми 8-летняя девочка пустила домой незнакомца и ушла в школу

13 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»/Горожане вовремя вызвали стражей порядка
Школьница позвонила матери, которая поспешила домой с коллегами и полицией

В полицию Воркуты поступило сообщение от женщины, дочь которой пустила в квартиру вора. Девочка решила, что это был друг ее матери. Об этом сообщает МВД по Коми.

Оказалось, что 8-летняя девочка шла в музыкальную школу, но по дороге встретила незнакомца. Тот представился другом матери воркутинки и сказал, что хочет сделать женщине сюрприз и попросил пустить его подождать в квартире. Девочка согласилась и отвела человека домой.

Вскоре школьница ушла на занятия и закрыла за собой дверь. К счастью, девочка позвонила матери и рассказала о «сюрпризе», от чего та пришла в шок и тут же поспешила домой, прихватив с собой коллег, и вызвала полицию. После этого группа быстрого реагирования прибыла на место и задержала злоумышленника, который, к тому времени, уже начал складывать технику в пакеты.

Горожанин оказался 26-летним парнем, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности. За похищение гаджетов, юбилейных монет и даже продуктов общей суммой на 37 тысяч рублей он получил новое дело и теперь его ждет судебное разбирательство.

***

МВД по Республике Коми предупреждает, дети - самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и просто незнания жизни. Предупреждать детей об опасности - обязанность родителей.

Постоянно объясняйте своим детям, что нельзя пускать в дом незнакомых людей, кем бы они ни представились. Дети должны запомнить, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то вещь или деньги, попроситься на ночлег и т.п. Внушите своим детям, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное и вкусное не предлагали; садиться к ним в машину, открывать дверь.

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Дети Полиция

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