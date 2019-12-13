На рейсе Сыктывкар-Москва экстренно искали врача на борту самолета

Сыктывкарка почувствовала себя плохо во время полёта в самолете. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

13 декабря на борту самолета Utair женщина начала терять сознание. Ей стало плохо во время перелёта Сыктывкар-Москва, примерно в 7:00, через сорок минут после полёта. По словам пассажиров, ей быстро оказали помощь:

- Где то в середине полёта я проснулась от оповещения громкой связи. Сказали, если на борту есть врач, просьба подойти в хвост самолета. Там уже стояли несколько бортпроводниц. Кто-то из пассажиров сказал, что сидящая впереди женщина (лет 40-45 на вид) теряет сознание, - рассказала очевидица.

- Очень быстро отреагировали все, подошли два человека, я так понимаю, они врачи. Опросили пассажирку. Сначала подумали, что что-то с сердцем, но она сказала, что все хорошо. Сознание не потеряла, - отметила горожанка.

- В итоге, измерили давление, принесли ей сладкий чай, горький шоколад. Помассировали виски. Бортпроводницы принесли кислородный баллон. В салоне было очень душно, и скорее всего, из-за этого у женщины упало давление. Ещё укачало - немного трясло в хвосте. Вроде ещё сказали, что она не позавтракала утром. Минут через тридцать ей стало лучше. Женщина врач, которая сидела в начале самолета, сказала, будет плохо, мне скажете, - закончила сыктывкарка.

Самолет вылетел из столицы Коми в 6:20, а в Москву прилетел в 8:10. Как сообщили бортпроводницы, на взлетной полосе женщину встретили врачи.

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