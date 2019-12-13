В одном из магазинов Сыктывкара прямо в примерочной обнаружили камеру

В сыктывкарском магазине одежды жители города обнаружили камеры прямо в примерочных. Сыктывкарцы недовольны тем, что, вероятно, за ними следят прямо в процессе переодевания. Портал PG11.ru выяснил, на самом ли деле за покупателями подглядывают в примерочных.

Устройства видеонаблюдения сыктывкарцы заметили на потолке рядом с кабинками для переодевания в одном из магазинов одежды в ТРЦ «Макси». В коридоре рядом с примерочными висит несколько камер.

- Две камеры отражаются в зеркалах примерочных. Создается впечатление, что их установили там специально, - рассказали порталу PG11.ru обеспокоенные сыктывкарцы.

Специалист службы безопасности магазина рассказал, что все камеры у них установлены по регламенту. Но беспокоится не о чем:

- Регламент запрещает нам устанавливать камеры таким образом, чтобы на записях было видно кабинки изнутри. Камеры смотрят в другую сторону, не в примерочную. Разумеется, на определенных сайтах есть видео, снятые якобы из примерочных кабинок, но вы должны понимать, что это постановочные ролики, - объяснил специалист.

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А как часто вы видите такое в магазинах одежды? Вас это смущает? Пишите в комментариях.