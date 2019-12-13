В Коми нашли части ракеты с «Плесецка» (фото)

12 декабря в районах «Вашка» и «Железнодорожный» обнаружили отделяющиеся части ракеты-носителя с космодрома «Плесецк». Как рассказали в Минприроды региона, пока нашли только три из четырех. Последние разыщет наземная команда.

Напомним, ракету «Союз-2.1б», которая должна была отправить на орбиту спутник «Глонасс-М», планировали запустить 10 декабря, но из-за неготовности одной из ступеней запуск пришлось отложить на 11 число. На период полета ракеты три района объявили временно опасными, а накануне специалисты провели осмотр территории с вертолета. После запуска, 11 и 12 декабря, комиссия облетела Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы в поисках фрагментов, но обнаружила только три из них. Четыертый будут искать при эвакуации уже найденных.

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