Фото дня в Сыктывкаре: огненный восход в зимнем небе

Закаты всегда поражали человечество своей красотой, но их мы видим куда чаще, чем рассвет, который не менее прекрасен, особенно зимой. Если летом этоя вление едва заметно из-за белых ночей, то в холода оно не уступает по красоте концу дня: пламенные краски озаряют небо над городом и заставляют сердце биться чаще. Именно такой снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Аришка Вавилова

- Зимнее утро в Сыктывкаре. P.S: Когда с утра уже сходила в басик, прогулялась по Орбите, а солнышко только встаёт.

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