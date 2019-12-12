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В чем встречать Новый год: советы сыктывкарского стилиста

В чем встречать Новый год: советы сыктывкарского стилиста

12 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Что выбрать для новогоднего образа?

Совсем скоро наступит одна из самых ожидаемых ночей в году - Новогодняя ночь. В чем же встретить Новый Год 2020? Мы обратились за советом к стилисту. Наталья Светлова, имиджмейкер-стилист рассказала корреспонденту портала PG11.ru, как правильно выбрать праздничный наряд.

- В новогоднюю ночь можно и нужно блистать! Это единственный праздник в году, когда стразы уместны в любом объеме и элементе наряда.

- Сверкающее платье, брюки, шорты, юбка, комбинезон или костюм, усыпанные пайетками также подойдут для эффектного выхода.

- Более скромные наряды стоит дополнить клатчем или туфлями с глиттером. Конечно, не забываем про колье или серьги со стразами.

- Крой наряда подбираем под свой тип фигуры. При этом важно, чтобы одежда не сковывала движения, позволяла энергично танцевать и участвовать в интерактивах. Можно выбрать летящий силуэт платья, который будет обрисовывать фигуру в движении.

- Наряд с облегающим лифом и подолом из фатина тоже будет отличным вариантом.

- Цвет не имеет особого значения, но стоит учитывать вечернее освещение и музыкальные световые эффекты. Однотонное платье без блестящих элементов будет смотреться буднично и скучно.

- Если хочется подобрать наряд с астрологической точки зрения, то металлической крысе очень понравятся все серебристые варианты, будь то платье, туфли или колье.

- Ваш спутник должен соответствовать вашему образу и ни в коем случае не надевать джинсы, если вы в нарядном вечернем платье. Это должны быть слаксы или классические брюки.

- Оттенок сорочки обязательно должен быть светлый, а наличие галстука зависит от уровня мероприятия и личных предпочтений.

- В качестве украшения допускаются блестящие запонки.

- Но в любом случае, самое главное, чтобы вам в любом наряде было удобно и комфортно. Это будет залогом хорошего настроения и веселой встречи нового года!

А в чем планируете встречать Новый Год вы? Делитесь образами в комментариях.

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