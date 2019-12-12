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Фоторепортаж: в Сыктывкаре презентовали новые машины скорой помощи

Фоторепортаж: в Сыктывкаре презентовали новые машины скорой помощи

12 декабря 2019 Возрастное ограничение: 6+
Евгения Сычева/PG11.ru/Медикам вручили ключи от огромного автопарка
Жителям города показали только часть нового автопарка

На главной площади города презентовали новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Два автомобиля вышло из строя еще до презентации. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с презентации.

Церемония передачи автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов состоялась 12 декабря в 11:00 на Стефановской площади. 

В 2019 году правительство Российской Федерации выделило 10 миллиардов рублей на закупку 1549 автомобилей скорой помощи и 2451 школьного автобуса для получателей в регионах Российской Федерации. Для Республики Коми закупили и доставили 36 автомобилей скорой медицинской помощи и 3 школьных автобуса. Новые машины дадут возможность больницам своевременно помогать больным, а школам - ежедневно подвозить детей к месту учебы. 

Несмотря на то, что вся техника - новая, два автомобиля вышли из строя прямо перед презентацией. К счастью, к ее началу автомобили удалось починить.Ключи от новых автомобилей вручал глава Коми Сергей Гапликов. Для получения ключей от автомобилей скорой помощи приглашали главных врачей Республики Коми и Министра здравоохранения Республики Коми.Сыктывкарский территориальный центр медицины катастроф Республики Коми получил ключи от 4 автомобилей скорой помощи класса “С”, сыктывкарская скорая медицинская помощь - 16 ключей от втомобилей класса «B». 7 ключей от автомобилей скорой помощи класса «B» получили центральные районные больницы.

4 автомобиля класса «B» отправятся на ухтинскую станцию скорой медицинской помощи. Воркутинской больнице скорой медицинской достанется 1 автомобиль скорой помощи класса «B». Усинской и Печорской центральным больницам предоставят по два автомобиля класса «B».Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми передаст ключи от двух автобусов марки «ГАЗ» и ключ от автобуса марки «ПАЗ» для районных средней общеобразовательных школ.После церемонии всех желающих пригласили осмотреть новую технику.Сурин Михаил Васильевич, Главный врач территориального центра медицины катастроф Республики Коми

- Обновление автопарка это всегда здорово, потому что машины скорой медицинской помощи имеют высокий износ, поэтому сегодня - большой день для всей республики. Пока что автомобили планируются для центра медицины катастроф и скорой помощи Сыктывкара и Ухты, но в следующем году и до конца этого года будет осуществляться приемка автомобилей и для районов республики. Здесь сегодня 24 автомобиля: 4 из них класса «C», остальные - «B». Класс «C» - это желтые реанимобили, они больше и комфортабельнее, медицинская начинка в них лучше, эти автомобили позволяют оказывать прежде всего реанимационную помощь.

А что вы думаете о новом автопарке скорой медицинской помощи и школьных автобусах? Расскажите в комментариях.

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Авто Медицина Фоторепортаж

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