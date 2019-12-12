Стало известно, когда запретят контактные зоопарки в России

Президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», который подразумевает, в том числе, полный запрет контактных зоопарков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, под запрет попадут зоопарки на рынках и в торговых центрах. Также он запретит держать диких зверей дома, устраивать бои между животными, выгуливать собак не в предназначенных для этого местах и не убирать за ними, выгуливать собак опасных пород без намордника, ошейника и поводка, избавляться от животных просто так и держать их в барах, ресторанах или кафе.

Закон вступит в силу уже с 1 января 2020 года. Кроме того, до 1 января 2022 года предпринимателя, использующие животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, должны получить соответствующую лицензию.

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