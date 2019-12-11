Фото дня в Сыктывкаре: новогоднее настроение на улицах города

Новый год уже совсем рядом и город преображается прямо на глазах. Магазины, улицы, торговые центры уже обзавелись своими гирляндами и елками. Не стала исключением и гостиница «Сыктывкар», которую наш подписчик посчитал одним из тех самых мест, которое создает нужную атмосферу. Его снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@alex.rubtsov

- Это место поднимает уровень новогоднего настроения



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