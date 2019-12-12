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Стремительный карьерный рост и «вау» эффект: где найти такую работу в Сыктывкаре?

Стремительный карьерный рост и «вау» эффект: где найти такую работу в Сыктывкаре?

12 декабря 2019 elenamironova
Фото предоставлено «Додо Пицца» для pg11.ru/В контактном центре «Додо»
Сотрудники «Додо Пицца» рассказали, как это сделать.

В России более 40 процентов людей с высшим образованием не работают по специальности. Такую цифру показало исследование компании HeadHunter в 2019 году. Рынок труда в Сыктывкаре сейчас также  неоднозначный: интересных вакансий мало, высокую зарплату найти трудно, а у студентов спрашивают опыт работы. Вопреки всему, о быстром карьерном росте и как найти работу мечты, рассказали сыктывкарцы Алена Тоарка и Алексей Медведовский, сотрудники контактного центра «Додо Пицца»

Алена Тоарка и Алексей Медведовский

Не все знают, что в Сыктывкаре работает контакт-центр известной в мире сети пиццерий «Додо Пицца», которая представлена уже в 13 странах. В контакт-центре операторы отвечают на вопросы клиентов и помогают оформлять заказы. Особенность его в том, что все ребята принимают заказы и и отвечают на звонки клиентов,  не выходя их дома из разных городов России и Казахстана.

Как давно вы  работаете в «Додо»? Как попали в компанию? 

Алена

Три года назад я училась в СГУ на менеджменте. К нам в вуз пришел представитель контакт-центра «Додо» и рассказал о вакансиях на удаленную работу. Пока я раздумывала стоит ли попробовать, туда устроилась моя одногруппница. Через месяц я поинтересовалась, нравится ли ей там, и она положительно рассказала о своей работе. Я сразу же подала заявку на вакансию. Стала работать из дома удаленно, совмещая с учебой. Задачи  контакт-центра все больше увлекали меня, и я стала брать дополнительные смены вне графика. 

 Алексей

В «Додо» я работаю чуть более полутора лет. Увидел вакансию на одном из ресурсов по поиску работы в интернете и откликнулся. Я как раз был в поиске чего-то нового и интересного. До этого работал около 10 лет в другой компании. Но мое развитие там в какой-то момент просто остановилось, и работа превратилась в рутину.  А если то, чем ты занимаешься, не приносит морального удовлетворения, нужно что-то менять. 

Нравится ли вам ваша работа? 

Алена

Несмотря на то, что на момент трудоустройства я была студенткой, у меня сразу пошел стремительный рост – для меня это был вау-эффект. В компании возможно и горизонтальное развитие, и вертикальное. За три года я была оператором, инструктором, менеджером по рекламациям, занимала должность руководителя, а сейчас запускаю проекты. Мне нравится самой определять, как выполнять задачи и строить ежедневные процессы. В нашей компании ценится нестандартный подход. Совсем недавно мы запускали проект «Принципы заботы о клиентах». Нужно было их визуализировать и сделать понятными, красивыми, запоминающимися: без творчества в работе не обойтись.

На восьмилетии «Додо»

Алексей

В «Додо» свой ритм жизни, своя культура. Все по-другому. Некоторое время к этому я привыкал. Что мне нравится в компании? - Здесь не заскучаешь. Да и как заскучать? Мы всей командой создаем историю: у нас регулярно новые проекты и новые вызовы. Есть задача для бизнеса, и тебе нужно самому найти решение - мне это нравится. В компании все строится на доверии: если ты работаешь в «Додо», ты - профессионал, и тебе доверяют принимать решения. Учитывая мой опыт, я думал мне уже нечему учиться. Но нет: за год я сильно вырос в профессиональном плане. А личностно, не знаю… Но коллеги говорят, я стал чаще улыбаться.

На шестилетии Контакт-центра «Додо»

Как быстро вы влились в коллектив и включились в рабочий процесс? Было ли сложно? 

Алена 

Я  устроилась оператором: принимала заказы по телефону, консультировала по меню, принимала жалобы на заказы и фиксировала их. Сначала меня обучали: пару дней нам рассказывали теорию, затем выпускали на линию на 2 часа. Всегда помогали решать сложные ситуации и поддерживали. Потом началась практика с инструктором. Он слушал наши звонки, разбирал ошибки и даже давал домашнее задание. И мы постоянно учили стандарты. Да, сложно было. Например, сначала я боялась общаться с клиентами, даже если нужно было просто принять заказ. Позже столкнулась с тем, что клиенты могут быть недовольны, и нужно уметь работать с возражениями.

Алексей

У меня уже был большой опыт за плечами, и адаптироваться на новом месте работы по моей специализации мне было просто. Но не хватало знаний о работе контакт-центра, чтобы полностью погрузиться в бизнес. Как и все новые сотрудники, я прошел все этапы обучения. Несколько дней теории и практики, и первый выход на линию оператором - этот опыт я не забуду никогда. Настоящий драйв!

 А чем сейчас занимаетесь в контакт-центре, что входит в ваши обязанности?

Алена

Сейчас я менеджер в отделе Поддержки клиентов. Вместе с командой мы разрабатываем новые продукты для контактного центра и франчайзи (прим. ред.: компания, которая приобретает право использования торговой марки). Цель нашей работы - лучшая поддержка клиентов. Поэтому сейчас мы учимся решать любые проблемы клиентов через контактный центр. Например, гость из любого города сообщает о неработающем промокоде. Мы оперативно можем его заменить. Оцениваем реакцию на принятое решение и корректируем свои действия.

Также, занимаюсь поддержкой работы на картографических сервисах компании (прим. ред. способ предоставления веб-доступа к картам). Сейчас мы ведем новый проект отзывов клиентов с карт Google, Яндекса, 2ГИС и преобразовываем поступающие отзывы клиентов в единый канал. Это поможет пиццериям обрабатывать обращения в течение суток. Раньше на это уходило 5 дней.

В прошлом я руководила отделом менеджеров по рекламациям, поэтому иногда помогаю ребятам в ежедневных задачах. 

Съезд партнеров и менеджеров «Додо» 2019

Алексей 

Сейчас я больше системный аналитик. И моя основная задача искать продукты и решения, которые помогут моим коллегам поддерживать уровень сервиса контактного центра.

Когда я только пришел,  вместо того, чтобы детально анализировать информацию, мы тратили много времени на то, чтобы собрать данные. Сейчас, рутинных задач, к счастью, уже нет: большую часть процессов я автоматизировал. Наш бизнес динамический, всегда что-нибудь меняется в процессе, поэтому приходится принимать решения по ситуации. Контакт-центр - это острие бизнеса «Додо». И если мы не поможем клиенту, то кто? За год,  думаю, мне удалось все это систематизировать и привести в порядок. Контактный центр сильно шагнул вперед, чему я очень рад.

Планируете ли  вы свой день? Какой у вас график? 

Алена

Обычно я планирую свой день накануне, пользуясь календарем гугл. Мой график с 9 до 18, однако рабочий день можно подстраивать под свои планы: поехать днем на тренировку или приехать в офис к 8 утра. В команде мы давно договорились: если ты плохо себя чувствуешь или есть важные дела – никто это не осудит. Но несмотря на нашу гибкость, все задачи и проекты должны быть сданы в срок, - это обязательное условие.

Алексей

Планированию я учусь. Главный инструмент сейчас для меня - это календарь.  Без него планировать очень сложно. В «Додо» меня научили отдыхать по выходным, а раньше я работал сутки напролет.

Что дала вам работа в «Додо»? 

Алена 

За время работы в компании я научилась обсуждать проблемы, общаться с людьми, правильно доносить информацию,  писать тексты. Раньше я была расфокусирована, а теперь умею планировать и концентрироваться на задаче. А еще получила технические знания и навыки в работе в Exel и со скриптами.

Алексей

Работа в компании придала мне уверенности  в моих силах. На предыдущем месте работы спустя время я перестал понимать, насколько я ценный сотрудник и профессионал. В «Додо Пицце» я вижу, что мои знания востребованы. И я помогаю создавать историю компании.

Сотрудники за работой в Контакт-центре «Додо»

А какие сейчас интересные вакансии есть в компании? 

Алена

В нашей компании всегда есть предложения для работы. Например, сейчас открыта вакансия Управляющего Контактным центром. Он обеспечивает стабильную работу контакт-центра, поддерживает высокий уровень обслуживания, решает спорные ситуации. Но в его работе будут и творческие задачи, например, упростить рабочий процесс всех сотрудников, внедрить новый метод работы или услугу. Кроме того, это постоянное общение: с клиентами, контрагентами, коллегами, и часто в режиме многозадачности. Компания предлагает возможность профессионального развития и обучения, карьерный рост и систему бонусов. Подробнее о вакансии можно узнать здесь

Алексей 

Но если у вас пока недостаточно опыта или вы только начинаете свой путь, мы приглашаем к сотрудничеству удаленных операторов. Они помогают клиентам «Додо Пицца» по всей России и Казахстану.

Видео-экскурсия из Контактного центра «Додо»

 

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