В Сыктывкаре определили подрядчика, который отремонтирует улицу Тентюковскую

Единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах, оказалась "Стройкомплект". Представители "Дорожного хозяйства" подчеркивают, что данная организация уже успела завоевать репутацию надежного партнера, досрочно завершив ремонт двух участков Октябрьского проспекта в текущем году в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В соответствии с двухлетним контрактом, подрядчик выполнит замену верхнего слоя асфальтового покрытия и укрепит обочины, на что будет выделено 34 миллиона рублей. Эти работы станут промежуточным этапом благоустройства, направленным на восстановление первоначальных характеристик дорожного полотна. После разработки проекта реконструкции улицы городской администрацией и проведения необходимых процедур по выявлению нарушений в сфере земельного законодательства и возврату незаконно занятых участков, будет осуществлена полноценная реконструкция, включающая создание тротуаров и эффективную систему водоотведения.

Ранее сообщалось, общая стоимость ремонта всей дороги, протяженностью более 4, 5 километров, превысит 300 миллионов рублей. Решение о проведении ремонта долго откладывалось из-за недостаточного финансирования и объективных проблем, таких как самовольный захват земель, предназначенных для дороги, и активная застройка микрорайона "Орбита". Однако ввиду невозможности поддержания улицы в удовлетворительном состоянии из-за высокой нагрузки и ее значимой роли в обеспечении транспортной доступности города, администрация Сыктывкара рассматривает возможность переноса начала ремонтных работ на 2025 год вместо запланированного 2026 года.

В середине июля будет объявлено, какая компания займется ремонтом второго и третьего участков Тентюковской улицы, являющейся важной транспортной артерией. В настоящее время ведется подготовка необходимой аукционной документации. Завершение всех ремонтных работ на улице планируется к ноябрю 2025 года.