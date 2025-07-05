76% жителей Сыктывкара против зарплаты в цифровых рублях
- 11:45 5 июля
- Инесса Богатая
Исследовательский центр Superjob сообщает, что большинство горожан скептически смотрят на перспективы использования этой формы расчетов.
Несмотря на заявления главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова о технической готовности к переходу на цифровые рубли, лишь малая часть сыктывкарцев поддерживает эту инициативу. Всего 7% выразили готовность получать зарплату в новом формате: 3% согласны на полную выплату, а 4% – на частичную. Подавляющее большинство – 76% – выступили против, выражая опасения насчет возможных технических проблем и рисков утраты доступа к своим деньгам.
Любопытно, что мужчины проявляют большую заинтересованность в нововведении, чем женщины: 10% мужчин готовы к зарплате в цифровых рублях, тогда как среди представительниц прекрасного пола эта цифра составляет всего 4%.
Среди граждан с доходом, превышающим 100 тысяч рублей в месяц, наблюдается более поляризованное мнение. С одной стороны, здесь выше процент сторонников цифровых рублей (10%), с другой – и процент тех, кто категорически против (77%), по сравнению с жителями с более скромным заработком.