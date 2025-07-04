Опрос ВТБ: россияне в перспективе 10 лет не ожидают отказа банков от офисной сети

Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет банковские сети сохранят привычный формат – останутся и отделения, и онлайн-приложения. Около 20% считают, что офисы закроют и останутся только онлайн-приложения. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВТБ в преддверии Финансового конгресса Банка России.

Более смелые предположения выдвинули жители Москвы, Московской области и Северного Кавказа – около 10% молодежи из этих регионов не исключают, что в ближайшее десятилетие появятся виртуальные 3D-филиалы банков в метавселенных.

Респонденты хотели бы обладать единой цифровой точкой входа во все банки со своими счетами: половина опрошенных положительно относятся к такой идее. Для молодого поколения – это около четверти всех опрошенных – пользоваться таким банковским супераппом было бы удобнее. А вот людям в возрасте от 55 до 65 лет пока трудно представить себе концепцию единого приложения для всех своих финансов.

ВТБ ранее протестировал технологию Open Banking, которая дает возможность клиентам – как физлицам, так и юрлицам – управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса. Благодаря использованию современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными открытый банкинг позволит обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между финансовыми организациями, финтех-сервисами и конечными пользователями.

С цифровой средой во многом связаны и риски для банковской системы, показал опрос.

Взгляд россиян на риски для банков:

– Кибератаки и финансовые преступления (22%);

– Резкие колебания курса рубля и ставок (24%).