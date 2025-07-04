Опрос ВТБ: россияне в перспективе 10 лет не ожидают отказа банков от офисной сети
- 16:04 4 июля
- Андрей Павлов
Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет банковские сети сохранят привычный формат – останутся и отделения, и онлайн-приложения. Около 20% считают, что офисы закроют и останутся только онлайн-приложения. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВТБ в преддверии Финансового конгресса Банка России.
Более смелые предположения выдвинули жители Москвы, Московской области и Северного Кавказа – около 10% молодежи из этих регионов не исключают, что в ближайшее десятилетие появятся виртуальные 3D-филиалы банков в метавселенных.
Респонденты хотели бы обладать единой цифровой точкой входа во все банки со своими счетами: половина опрошенных положительно относятся к такой идее. Для молодого поколения – это около четверти всех опрошенных – пользоваться таким банковским супераппом было бы удобнее. А вот людям в возрасте от 55 до 65 лет пока трудно представить себе концепцию единого приложения для всех своих финансов.
ВТБ ранее протестировал технологию Open Banking, которая дает возможность клиентам – как физлицам, так и юрлицам – управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса. Благодаря использованию современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными открытый банкинг позволит обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между финансовыми организациями, финтех-сервисами и конечными пользователями.
С цифровой средой во многом связаны и риски для банковской системы, показал опрос.
Взгляд россиян на риски для банков:
– Кибератаки и финансовые преступления (22%);
– Резкие колебания курса рубля и ставок (24%).
– Развитие и цифровых каналов, и офисной сети, обеспечение кибербезопасности требуют от банков больших инвестиций, гибкого встраивания своих продуктов и сервисов в постоянно развивающемся технологическом ландшафте. Такие инвестиции, изменение регулирования, обострившаяся и дорожающая конкуренция за клиента закладывают тенденцию к консолидации банковского сектора. На первый план в банковском бизнесе будет выходить эффект масштаба, за счет которого есть возможность обеспечивать мультисегментность, гибкость, защиту от рисков и суперустойчивость всей банковской системы. Эффект масштаба – один из главных факторов, которые придают системе антихрупкость, – сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
По словам Дмитрия Пьянова, конкуренция за розничного клиента может развернуться между «традиционными» банками и банками, которые создают маркетплейсы. Как показал опрос, россияне уверены, что такая конкуренция положение классических банков пока не подрывает.
Банки vs маркетплейсы: нужна ли победа?
Каждый четвертый (25%) видит угрозу для традиционных банков со стороны финтеха и «более гибких» банков-маркетплейсов. Однако 34% уверены, что новичкам еще далеко до лидеров рынка. Кроме того, респонденты считают возможным вложение банков в нефинансовый бизнес – при условии, если это соответствует политике государства (45%) или же если ЦБ жестко контролирует такой бизнес (22%). А вот мнения насчет нефинансовых сервисов поделились почти поровну: 34% считают, что банки должны заниматься только финансами, а 39% – не только ими. Против развития экосистем вокруг банков выступают всего 9% опрошенных.
Новые принципы регулирования экосистем и непрофильных активов обсуждаются на Финансовом конгрессе.
Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.