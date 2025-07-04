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Жителям Коми рассказали, как вернуть деньги за оплату ЖКУ

Жителям Коми рассказали, как вернуть деньги за оплату ЖКУФото из архива

Некоторые из вас могут получить часть денег за оплату ЖКУ обратно.

В каких случаях полагается возврат денег и при каких условиях? В теме разобрался «Про Город».

- Субсидия по оплате ЖКУ – это деньги, предоставляемые жителям Коми в качестве помощи для оплаты жилого помещения в многоквартирном доме и коммунальных услуг, - отметили «Про Городу» в комплексном центре социальной защиты населения Сыктывкара. - За 2024 год в нашем городе 2454 семьи получили такую меру социальной господдержки.

На нее имеют право как собственники жилья, так и пользователи квартир в государственном или муниципальном жилищном фонде, а также наниматели квадратных метров по договору найма в частном жилищном фонде и члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.

- Субсидия предоставляется гражданам России в случае, если их расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи превышает 22 процента, - уточнили нашему изданию в центре. - В свою очередь, расходы рассчитываются исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и региональных стандартов нормативной площади жилого помещения.

Обязательных условий всего три: наличие основания пользования заявителем жилым помещением; регистрация по месту постоянного жительства и отсутствие судебной задолженности по оплате ЖКУ.

На уточняющий вопрос нашего издания – за какой период учитываются сведения о доходах семьи – нам сообщили:

«Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за шесть месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления о предоставлении субсидии». 

Для оформления субсидии необходимо подготовить: квитанции за жилое помещение и коммунальные услуги за последний месяц и сведения о доходах, которые центр не может запросить посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (например, стипендия или пенсия МВД).

- При представлении документов с первого по 15-е число месяца субсидия предоставляется с первого числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го числа до конца месяца - с первого числа следующего месяца, - добавили читателям «Про Города» в центре. – А при подаче документов в офис МФЦ днем обращения за субсидией будет считаться дата получения документов центром.

Субсидия предоставляется сроком на полгода. Однако тем, кто уже получает субсидию, она будет продлеваться автоматически, то есть: в беззаявительном порядке.
За предоставлением субсидии можно обратиться в центр соцзащиты или через вышеупомянутый МФЦ. Еще один вариант – виртуально через портал Госуслуг.

- Те, кто проживают по месту постоянной или временной регистрации в Сыктывкаре, могут обратится к нам в комплексный центр социальной защиты населения в порядке очереди или по предварительной записи, - добавили в центре. - Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8212) 301-626.

Галина СЕРГЕЕВА

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