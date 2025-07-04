Жителям Коми рассказали, как вернуть деньги за оплату ЖКУ
- 16:45 4 июля
- administrator
Некоторые из вас могут получить часть денег за оплату ЖКУ обратно.
В каких случаях полагается возврат денег и при каких условиях? В теме разобрался «Про Город».
- Субсидия по оплате ЖКУ – это деньги, предоставляемые жителям Коми в качестве помощи для оплаты жилого помещения в многоквартирном доме и коммунальных услуг, - отметили «Про Городу» в комплексном центре социальной защиты населения Сыктывкара. - За 2024 год в нашем городе 2454 семьи получили такую меру социальной господдержки.
На нее имеют право как собственники жилья, так и пользователи квартир в государственном или муниципальном жилищном фонде, а также наниматели квадратных метров по договору найма в частном жилищном фонде и члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.
- Субсидия предоставляется гражданам России в случае, если их расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи превышает 22 процента, - уточнили нашему изданию в центре. - В свою очередь, расходы рассчитываются исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и региональных стандартов нормативной площади жилого помещения.
Обязательных условий всего три: наличие основания пользования заявителем жилым помещением; регистрация по месту постоянного жительства и отсутствие судебной задолженности по оплате ЖКУ.
На уточняющий вопрос нашего издания – за какой период учитываются сведения о доходах семьи – нам сообщили:
«Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за шесть месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления о предоставлении субсидии».
Для оформления субсидии необходимо подготовить: квитанции за жилое помещение и коммунальные услуги за последний месяц и сведения о доходах, которые центр не может запросить посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (например, стипендия или пенсия МВД).
- При представлении документов с первого по 15-е число месяца субсидия предоставляется с первого числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го числа до конца месяца - с первого числа следующего месяца, - добавили читателям «Про Города» в центре. – А при подаче документов в офис МФЦ днем обращения за субсидией будет считаться дата получения документов центром.
Субсидия предоставляется сроком на полгода. Однако тем, кто уже получает субсидию, она будет продлеваться автоматически, то есть: в беззаявительном порядке.
За предоставлением субсидии можно обратиться в центр соцзащиты или через вышеупомянутый МФЦ. Еще один вариант – виртуально через портал Госуслуг.
- Те, кто проживают по месту постоянной или временной регистрации в Сыктывкаре, могут обратится к нам в комплексный центр социальной защиты населения в порядке очереди или по предварительной записи, - добавили в центре. - Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8212) 301-626.
Галина СЕРГЕЕВА