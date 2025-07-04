Жителям Коми рассказали, как вернуть деньги за оплату ЖКУ

Некоторые из вас могут получить часть денег за оплату ЖКУ обратно.

В каких случаях полагается возврат денег и при каких условиях? В теме разобрался «Про Город».

- Субсидия по оплате ЖКУ – это деньги, предоставляемые жителям Коми в качестве помощи для оплаты жилого помещения в многоквартирном доме и коммунальных услуг, - отметили «Про Городу» в комплексном центре социальной защиты населения Сыктывкара. - За 2024 год в нашем городе 2454 семьи получили такую меру социальной господдержки.

На нее имеют право как собственники жилья, так и пользователи квартир в государственном или муниципальном жилищном фонде, а также наниматели квадратных метров по договору найма в частном жилищном фонде и члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.