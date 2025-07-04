Выходные в Сыктывкаре: фестиваль банной культуры и "Викторина Победы"
- 01:00 5 июля
- Инесса Богатая
Жители и гости столицы Коми смогут на грядущих выходных посетить крупный городской праздник и пройти викторину.
Так, 5 июля с 12:00 до 20:00 в Мичуринском парке состоится открытый фестиваль банной культуры "Пывсян лун" (12+). Гостей мероприятия ждет погружение в вековые традиции парения, а также уникальная возможность выиграть ценные призы. В программе комплекс процедур парения и массажа, а также ярмарка-продажа бань и чанов. Обучающие занятия от профессиональных пармастеров и аутентичные банные ритуалы. Широкий выбор банных принадлежностей в торговых рядах. Дегустация традиционного коми-пермяцкого холодного супа "Кушман" (на основе редьки). Насыщенная концертная программа с народными танцами, художественными номерами и розыгрышем подарков. Теплая обстановка и непринужденное общение.
Также в этот же день в молодежной библиотеке Республики Коми состоится "Викторина Победы" (12+). В рамках празднования 80-й годовщины Великой Победы на веб-странице Молодёжной библиотеки пройдет онлайн-викторина под названием "Эрудиты Героев". Основой для мероприятия послужила серия библиотечных публикаций "Наш Герой". Данные материалы посвящены Героям Советского Союза, воевавшим в годы Великой Отечественной войны и проживавшим в Республике Коми. Для успешного прохождения викторины, состоящей из 14 сложных вопросов, потребуется ознакомиться с материалами "Наш Герой", размещенными на сайте библиотеки. За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл.