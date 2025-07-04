Выходные в Сыктывкаре: фестиваль банной культуры и "Викторина Победы"

Жители и гости столицы Коми смогут на грядущих выходных посетить крупный городской праздник и пройти викторину.

Так, 5 июля с 12:00 до 20:00 в Мичуринском парке состоится открытый фестиваль банной культуры "Пывсян лун" (12+). Гостей мероприятия ждет погружение в вековые традиции парения, а также уникальная возможность выиграть ценные призы. В программе комплекс процедур парения и массажа, а также ярмарка-продажа бань и чанов. Обучающие занятия от профессиональных пармастеров и аутентичные банные ритуалы. Широкий выбор банных принадлежностей в торговых рядах. Дегустация традиционного коми-пермяцкого холодного супа "Кушман" (на основе редьки). Насыщенная концертная программа с народными танцами, художественными номерами и розыгрышем подарков. Теплая обстановка и непринужденное общение.