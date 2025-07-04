Сыктывкарский ЛПК увеличил объем ежегодной поддержки районов Коми до 65 миллионов рублей

Сыктывкарский ЛПК заключил соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями семи муниципальных районов Республики Коми, где компания ведет лесозаготовительную деятельность: Корткеросского, Койгородского, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Куломского, Прилузского и Удорского. Объем финансовой поддержки муниципалитетов (включая Эжвинский района Сыктывкара) в 2025 году составил 65 миллионов рублей, что на 2 миллиона больше суммы поддержки 2024 года.

Генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков подчеркнул готовность комбината к дальнейшему развитию партнерских отношений с районами:

— Ключевые направления поддержки: развитие лесного и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего бизнеса, благоустройство территорий и оказание социальных услуг населению. Мы переходим к реальным делам и открыты для диалога с нашими партнерами.