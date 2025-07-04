Сыктывкарский ЛПК увеличил объем ежегодной поддержки районов Коми до 65 миллионов рублей
- 15:23 4 июля
- Андрей Павлов
Сыктывкарский ЛПК заключил соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями семи муниципальных районов Республики Коми, где компания ведет лесозаготовительную деятельность: Корткеросского, Койгородского, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Куломского, Прилузского и Удорского. Объем финансовой поддержки муниципалитетов (включая Эжвинский района Сыктывкара) в 2025 году составил 65 миллионов рублей, что на 2 миллиона больше суммы поддержки 2024 года.
Генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков подчеркнул готовность комбината к дальнейшему развитию партнерских отношений с районами:
— Ключевые направления поддержки: развитие лесного и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего бизнеса, благоустройство территорий и оказание социальных услуг населению. Мы переходим к реальным делам и открыты для диалога с нашими партнерами.
– СЛПК является давним и надежным партнером республики. Значимая системная поддержка муниципалитетов позволяет развивать малый бизнес, реализовывать социальные проекты, привлекать дополнительные инвестиции и меры господдержки в районы, – отметила значимость сотрудничества и.о. министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми Ольга Турышева.
— Традиционно 60% средств будет направлено на создание и сохранение рабочих мест, 40% – на развитие социальной инфраструктуры. В рамках подписанных документов в 2025 году будет реализовано более 100 социально значимых проектов. Планируется создание 19 постоянных и 102 временных рабочих мест. Также средства пойдут на путевки для ветеранов труда лесной отрасли в санаторий-профилакторий «Вита» Сыктывкарского ЛПК», — рассказал о принципах распределения средств поддержки заместитель генерального директора по социальному и стратегическому развитию Динарис Лутфуллин.
Особое внимание уделяется эффективному использованию средств. Например, в Усть-Куломском районе планируется капитальный ремонт школы в рамках федеральной программы модернизации учреждений образования. В Сысольском районе продолжается модернизация уличного освещения и развитие социальной инфраструктуры.
В следующем году социальному партнерству Сыктывкарского ЛПК и муниципалитетов исполнится 20 лет, что подчеркивает долгосрочный характер сотрудничества компании с регионом.