Более 2000 клиентов Коми энергосбытовой компании получают квитанции на "Госуслугах"

— Квитанции, полученные через "Госуслуги", максимально защищены от мошеннических действий. Портал давно зарекомендовал себя, как надёжный проверенный канал. И мы рады, что с каждым месяцем подписок на счета за ЖКУ на "Госуслугах" становится всё больше, — отметила генеральный директор Коми энергосбытовой компании Елена Борисова.

В январе 2025 года Коми энергосбытовая компания первая в России реализовала возможность получения квитанций через портал "Госуслуги", и уже более 2000 клиентов компании перешли на этот способ. Основное преимущество получения квитанций через портал – защита от мошенничества с фальсификацией платежных документов.

Клиенты Коми энергосбытовой компании, зарегистрированные на портале "Госуслуги", получают уведомление о направлении квитанции в разделе "Уведомления". Принять решение о подписке можно в течение 12 месяцев по полученному ранее уведомлению, для этого нужно зайти в архив уведомлений.



Коми энергосбытовая компания будет повторять рассылки через "Госуслуги" ориентировочно раз в квартал. В сообщении содержится сводная информация о сумме счёта к оплате, поставщиках услуг и предложение скачать квитанцию, которая полностью идентична бумажной. Подписаться на получение электронной квитанции на Госуслугах могут все собственники помещений.