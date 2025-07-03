В мэрии Сыктывкара делают ставку на два вида деревьев для озеленения города
- 17:45 3 июля
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На какие виды растительности в этом году делают ставку власти столицы Коми и о какой категории жителей они думают, прежде всего, - перед тем, как закупать саженцы?
В этом аспекте благоустройства городской среды-2025 разобралась корреспондент «Про Города».
В этом году в рамках различных программ преображения общественных пространств власти Сыктывкара обеспечивают высадку новой растительности. Суммарно в разных частях города в 2025-м появятся почти две тысячи единиц флоры: 130 деревьев и 1600 кустарников.
- Поскольку, как показало время, у нас в последние годы стали хорошо приживаться клены, продолжаем увеличивать их количество, - рассказал «Про Городу» в эксклюзивном комментарии руководитель администрации муниципалитета Владимир Голдин.
По его словам, также местными властями ставка теперь делается на рябины. Руководство столицы Коми обратилось за помощью в профильное республиканское ведомство – Минприроды. «Мы попросили Романа Полшведкина (министр – прим. ред.) помочь нам с подбором качественного посадочного материала», - уточнил собеседник издания.
Как выяснилось, этим двум видам деревьев мэрия благоволит еще по одной – не менее важной – причине: и клены, и рябины гипоаллергенны. А это значит, сыктывкарцы и гости города будут меньше страдать от насморка, чихания, слезливости глаз и других неприятных симптомов раздражения организма в периоды цветения растительности.
В региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми «Про Городу» отметили, что такой подход властей муниципалитета одобряют еще и потому, что золотой осенью клены, желтея, добавят визуальной эстетики внешнему облику улиц, а алые гроздья рябины добавят ярких красок белоснежному Сыктывкару в зимний сезон, при этом становясь полезным кормом для пернатых.
Владимир Голдин добавил нашему изданию, что клены в ближайшее время будут высажены, в частности, по улице Орджоникидзе. Речь идет об участке от перекрестка с Ленина до перекрестка с Советской. Месяц назад там новым асфальтом покрыли тротуары по обеим сторонам и саму проезжую часть. При этом дорожники были вынуждены выкорчевать несколько ветхих давно искривленных и зараженных мхом тополей, чьи мощные корневые системы «вспучили» ландшафт и мешали выравниванию дорожного полотна в рамках проведения работ.
Клены и рябины сделают более симпатичной и улицу Кирова на участке от спуска со Свободы до Кутузова, где в настоящее время впервые выкладывают тротуары и ремонтируют проезжую часть.
Галина СЕРГЕЕВА
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