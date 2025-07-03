В мэрии Сыктывкара делают ставку на два вида деревьев для озеленения города

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На какие виды растительности в этом году делают ставку власти столицы Коми и о какой категории жителей они думают, прежде всего, - перед тем, как закупать саженцы? В этом аспекте благоустройства городской среды-2025 разобралась корреспондент «Про Города». В этом году в рамках различных программ преображения общественных пространств власти Сыктывкара обеспечивают высадку новой растительности. Суммарно в разных частях города в 2025-м появятся почти две тысячи единиц флоры: 130 деревьев и 1600 кустарников. - Поскольку, как показало время, у нас в последние годы стали хорошо приживаться клены, продолжаем увеличивать их количество, - рассказал «Про Городу» в эксклюзивном комментарии руководитель администрации муниципалитета Владимир Голдин.

По его словам, также местными властями ставка теперь делается на рябины. Руководство столицы Коми обратилось за помощью в профильное республиканское ведомство – Минприроды. «Мы попросили Романа Полшведкина (министр – прим. ред.) помочь нам с подбором качественного посадочного материала», - уточнил собеседник издания.

Как выяснилось, этим двум видам деревьев мэрия благоволит еще по одной – не менее важной – причине: и клены, и рябины гипоаллергенны. А это значит, сыктывкарцы и гости города будут меньше страдать от насморка, чихания, слезливости глаз и других неприятных симптомов раздражения организма в периоды цветения растительности.