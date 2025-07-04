Реверсивное движение на мосту через Дырнос введено из-за паводка в Сыктывкаре

Фото МКП "Дорожное хозяйство"

Власти города обсудили ситуацию на улице Ручейной. На встрече подчеркнуто, что для защиты дорожного полотна от дальнейшего разрушения уже проведены работы по засыпке поврежденных участков асфальтовой крошкой. Вблизи моста установлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, организовано круглосуточное дежурство для мониторинга дорожной ситуации, а также ведутся переговоры с ГИБДД о выделении патрулей для регулирования движения и контроля за соблюдением введенных ограничений, в частности, запрета на проезд тяжеловесного транспорта.

Итогом совещания стало решение об организации реверсивного движения по мосту через реку Дырнос с помощью светофора до стабилизации ситуации с паводком. Для пешеходов, в связи с затоплением пешеходного моста, будет организовано движение по проезжей части с использованием боновых и леерных ограждений.

Эксплуатационной службе поручено обследовать районы вероятного затопления потенциально опасных объектов.