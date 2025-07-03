Сергей Каргинов принял участие в заседании Экономического Совета ЛДПР

В Ростове-на-Дону прошло расширенное заседание Экономического Совета ЛДПР, посвящённое ключевым проблемам отечественной экономики и аграрного сектора. В работе Совета принял участие депутат Госдумы РФ, координатор Коми регионального отделения ЛДПР Сергей Каргинов. На повестке дня — снижение рентабельности сельхозпроизводства, рост налоговой и тарифной нагрузки, удорожание логистики и кредитов. Эти проблемы характерны и для Республики Коми: малые хозяйства едва держатся, фермеры с трудом справляются с расходами, а техника — в большинстве импортная и дорогая в обслуживании.

— ЛДПР предлагает свою дорожную карту для экономического прорыва — Новую индустриализацию. Её фундамент — это «три кита»: разумная налоговая, денежно-кредитная и внешнеторговая политика. Главный принцип — экономика, ориентированная на человека труда, где в центре внимания стоят интересы работника, а не олигарха, — отметил Сергей Каргинов.