Сыктывкарец потерял 40 тысяч рублей при бронировании жилья в Малайзии

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В правоохранительные органы поступило заявление от 45-летнего горожанина, обманутого мошенниками при попытке снять жилье за границей. Мужчина, планировавший провести отпуск в Малайзии, столкнулся с проблемой оплаты: известные международные платформы отклоняли его банковскую карту. В поисках выхода он обратился за помощью в специализированное онлайн-сообщество, где ему предложили содействие.

Неизвестный пользователь посоветовал "надежного эксперта", который, по его словам, мог осуществить платеж через иностранный банковский счет. Доверившись обещаниям выгодного обменного курса и оперативного оформления, потерпевший отправил 40 тысяч рублей. После транзакции "специалист" перестал выходить на связь.

По факту мошенничества было инициировано уголовное расследование. В полиции подчеркнули, что при использовании зарубежных сервисов следует применять исключительно официальные способы оплаты. Перевод средств посторонним лицам, особенно под предлогом "обхода ограничений", является распространенной уловкой мошенников.