Сыктывкарец потерял 40 тысяч рублей при бронировании жилья в Малайзии
- 14:30 3 июля
- Инесса Богатая
В правоохранительные органы поступило заявление от 45-летнего горожанина, обманутого мошенниками при попытке снять жилье за границей.
Мужчина, планировавший провести отпуск в Малайзии, столкнулся с проблемой оплаты: известные международные платформы отклоняли его банковскую карту. В поисках выхода он обратился за помощью в специализированное онлайн-сообщество, где ему предложили содействие.
Неизвестный пользователь посоветовал "надежного эксперта", который, по его словам, мог осуществить платеж через иностранный банковский счет. Доверившись обещаниям выгодного обменного курса и оперативного оформления, потерпевший отправил 40 тысяч рублей. После транзакции "специалист" перестал выходить на связь.
По факту мошенничества было инициировано уголовное расследование. В полиции подчеркнули, что при использовании зарубежных сервисов следует применять исключительно официальные способы оплаты. Перевод средств посторонним лицам, особенно под предлогом "обхода ограничений", является распространенной уловкой мошенников.
Специалисты рекомендуют уточнять информацию через службу поддержки сервисов и остерегаться сомнительных посредников.