В Сыктывкаре Кировскому парку нужен ливнеперехват, чтобы он перестал «съезжать» в реку

В связи с размыванием территории Кировского парка и спуска к набережной власти города ближайшее время вновь напомнят правительству региона свою просьбу добавить средств из бюджета Коми для проведения работ по берегоукреплению и новой системе ливнестоков.

Напомним, масштабный проект по укреплению берега реки Сысола и обустройству набережной был разработан властями Сыктывкара относительно давно. По последним подсчетам, которые также производились несколько лет назад в последний раз, когда актуализировалась смета расходов, на «всё - про всё» в старых ценах на стройматериалы требовалось свыше миллиарда рублей.

Однако для реализации первого этапа достаточно чуть более 180 миллионов рублей. «В бюджете муниципалитета мы средства заложили и готовы их выделить в любой момент, но нам очень необходимо софинансирование из бюджета региона или страны, если Республика сможет добиться включения проекта в федеральную государственную программу», - рассказал сегодня журналистам руководитель администрации столицы Коми Владимир Голдин.

По его словам, на первом этапе важно обустроить ливнеперехват и провести берегоукрепление, чтобы парк перестал ежегодно медленно, но верно «съезжать» в реку.

Этим летом актуальность проблемы обострилась частными и при этом затяжными ливнями, которым территория парка не может противостоять в силу специфики своего ландшафта. А без этого красиво преображать внешний вид набережной нет никакого смысла. Это означало бы впустую в прямом смысле слова пустить казенные средства в воду.