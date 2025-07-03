Стали известны подробности аварии с машиной "скорой" в центре Сыктывкара
- 11:45 3 июля
- Инесса Богатая
Авария случилась 2 июля в 15:30 на Октябрьском проспекте.
По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, женщина 58 лет, находившаяся за рулем Lada Kalina, ехала по улице Орджоникидзе от Индустриальной улицы в сторону Октябрьского проспекта. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе, где установлено светофорное регулирование, водитель "Лады", двигаясь на зеленый сигнал, не уступила дорогу машине скорой помощи, которая следовала с включенными проблесковыми маячками.
В результате аварии женщина, управлявшая легковым автомобилем, получила ушиб груди и, возможно, перелом ребра. Госпитализация не потребовалась. Использование ремней безопасности помогло избежать более серьезных травм.
ГИБДД обращает внимание водителей и настоятельно призывает к соблюдению правил дорожного движения. Водители должны учитывать обстановку на дороге и совершать любые маневры только при условии полной безопасности для всех участников дорожного движения.