Во дворе Сыктывкара жильцам мешают два "трупа"
- 21:45 2 июля
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Жители дома №17 по улице Ленина в Сыктывкаре после недавнего урагана вынуждены обходить во дворе пару исполинов, рухнувших на землю.
Горожане возмущены тем, что до сих пор упавшие от сильного ветра и ливня деревья никто не убирает.
По словам читателей «Про Города», проживающих по этому адресу, уже больше двух недель гигантские ветхие тополя, которые стихия вырвала с корнем из земли, мешают передвижению и проезду по территории двора. Они постепенно разлагаются, привлекая муравьев и прочих насекомых, которые, в свою очередь, становятся магнитом для стай птиц, что в итоге этой пищевой эко-цепочки в природе ставит под угрозу санэпидблагополучие территории около жилого дома.
- Мы уже жаловались управленцам жилфондом на эти два древесных «трупа», а толку никакого! – посетовали нашему изданию жильцы девятиэтажки. – Хоть двор у нас и просторный, однако беспорядок недопустим. Мы знаем, что на придомовых территориях во многих районах города последствия непогоды уже устранили. Почему у нас валяются два дерева? Кто и когда их уберет?
Эти вопросы сыктывкарцев редакция переадресовала в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Коми, где пояснили, что наводить порядок во дворе должен тот, кто владеет землей:
- Если территория под домом и вокруг него управленцами этим объектом жилфонда отмежевана и поставлена на государственный кадастровый учет, то является собственностью жителей дома. Если же такие работы не проведены, то, скорее всего, участок остается пока еще на балансе администрации муниципалитета.
По словам руководства регцентра, инициативным жильцам следует позвонить в управление ЖКХ администрации города и выяснить – кто владеет земельным наделом, на котором находится упавшая растительность.
- Если земля принадлежит дому, то собственникам следует пожаловаться на бездействие управленцев жилфондом в Службу Коми стройжилтехнадзора, а если хозяином участка считается мэрия, о ее бездействии в этом вопросе необходимо просигнализировать в природоохранную прокуратуру, - добавили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле».
На уточняющий вопрос наших читателей – можно ли самим жильцам распилить упавшие деревья и использовать их в качестве дров для растопки домиков на дачах – ответ однозначный: этого делать нельзя, поскольку в таком случае придется доказывать, что дерево упало в силу природных катаклизмов само, а не вы его насильно спили.
Все деревья состоят на учете отдела экологии администрации столицы Коми и не могут утилизироваться даже после обрушения самими гражданами.
Галина СЕРГЕЕВА
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