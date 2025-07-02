Во дворе Сыктывкара жильцам мешают два "трупа"

Жители дома №17 по улице Ленина в Сыктывкаре после недавнего урагана вынуждены обходить во дворе пару исполинов, рухнувших на землю.

Горожане возмущены тем, что до сих пор упавшие от сильного ветра и ливня деревья никто не убирает.

По словам читателей «Про Города», проживающих по этому адресу, уже больше двух недель гигантские ветхие тополя, которые стихия вырвала с корнем из земли, мешают передвижению и проезду по территории двора. Они постепенно разлагаются, привлекая муравьев и прочих насекомых, которые, в свою очередь, становятся магнитом для стай птиц, что в итоге этой пищевой эко-цепочки в природе ставит под угрозу санэпидблагополучие территории около жилого дома.

- Мы уже жаловались управленцам жилфондом на эти два древесных «трупа», а толку никакого! – посетовали нашему изданию жильцы девятиэтажки. – Хоть двор у нас и просторный, однако беспорядок недопустим. Мы знаем, что на придомовых территориях во многих районах города последствия непогоды уже устранили. Почему у нас валяются два дерева? Кто и когда их уберет?

Эти вопросы сыктывкарцев редакция переадресовала в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Коми, где пояснили, что наводить порядок во дворе должен тот, кто владеет землей: