Учительницу из Сыктывкара обманули “инвестиционные консультанты” на 400 тысяч

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате мошеннических действий у нее похищено более 400 тысяч рублей.

В городском управлении МВД зарегистрировано обращение от 36-летней преподавательницы местной школы, которая стала жертвой аферистов, специализирующихся на инвестициях.

Согласно показаниям пострадавшей, в социальных сетях ей попалась на глаза реклама о возможности дополнительного заработка, основанного на обмене рублей на доллары через специальную программу с последующим выводом денег по выгодному курсу. Женщина оставила свои контактные данные, и вскоре с ней связался неизвестный, представившийся экспертом в области финансов. Он убедил ее установить приложение, перейдя по предоставленной им ссылке.

В дальнейшем мошенническую схему продолжил злоумышленник, предложивший педагогу из Сыктывкара принять участие в так называемой общероссийской программе "Свободный инвестор". Затем он заверил свою жертву, что она уже подключена к этому бизнес-проекту, предоставив поддельное письмо, якобы отправленное от имени Социального фонда России.

Первые операции у начинающего инвестора создали видимость получения прибыли – вложив 10 тысяч рублей, она смогла вывести 1,5 тысячи рублей дохода, а после перевода 280 тысяч рублей получила кешбэк в размере 11 тысяч рублей. Все платежи она осуществляла на счета, принадлежащие физическим лицам.

Последующие попытки обналичить "заработанные деньги" не увенчались успехом, поскольку мошенники постоянно находили причины для отказа, а через некоторое время и вовсе заблокировали возможность связи.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 3, "Мошенничество".