В Сыктывкаре "Мерседес" с 142 нарушениями ПДД вылетел в кювет после столкновения с "Фольцвегеном"

После этого его машина оказалась в кювете. Информацию об инциденте предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 8:40 утра 2 июля. Водитель Mercedes-Benz 1996 года рождения двигался по Лесопарковой улице от Ручейной в сторону Сысольского шоссе. Напротив дома 2/35 по Лесопарковой улице он не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди в том же направлении автомобиля и допустил столкновение с Volkswagen Polo, который остановился, чтобы повернуть налево на прилегающую территорию. После удара Mercedes-Benz вылетел в кювет с правой стороны по направлению движения.

В результате происшествия пострадал водитель Volkswagen Polo 1985 года рождения. Ему диагностировали сотрясение мозга, также есть подозрение на черепно-мозговую травму.

Примечательно, что водитель Mercedes-Benz имеет внушительный список административных нарушений – 142 раза, из них 134 – за последний год. Его водительский стаж составляет около 10 лет, начиная с 2015 года.

Госавтоинспекция призывает автовладельцев следить за техническим состоянием своих транспортных средств, так как это является важным фактором для предотвращения аварий и травм на дорогах. ГИБДД обращается ко всем водителям и настоятельно советует соблюдать правила дорожного движения. Подчеркивается, что водители должны учитывать дорожную обстановку и совершать любые маневры только при полной уверенности в их безопасности для всех участников движения.