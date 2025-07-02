В Сыктывкаре развернется фестиваль банной культуры “Пывсян лун”: гостей ждут необычные мастер-классы и юмористический стендап

Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщает, что в этом году программа фестиваля пополнится новыми и оригинальными активностями, которые покажут впервые.

Так, в рамках фестиваля пройдёт мастер-класс по изготовлению скульптуры Пывсянса (Банника) – мифологического персонажа коми, оберегающего чистоту и покой в бане. Это будет яркое и увлекательное действо, в результате которого из цельного куска дерева появится новый арт-объект.

Кроме того, на "Пывсян луне" выступят комики, которые представят банную тему в неожиданном и забавном ключе. Зрителей ожидает остроумный монолог о банных обрядах, комичных традициях и личных историях, связанных с парной. Это будет непринуждённый и весёлый формат, который добавит фестивалю современной юмористической нотки.

Также отметим, что специально для фестиваля приедут гости из Удмуртской Республики – ансамбль "Зарни шеп", известный своим аутентичным исполнением народных песен. Их выступление позволит окунуться в древние обряды, мелодии и игры, связанные с традициями финно-угорских народов.

В этом году посетители смогут не только узнать о банных традициях, но и опробовать их на себе! Добавимм, что впервые на фестивале появится мобильная баня-юрта, в которой можно оценить кочевой способ парения.

Кировские мастера представят новые модели бань, банных чанов и помещений для хранения дров. Гости смогут не только ознакомиться, но и приобрести эксклюзивные изделия банной индустрии.

Также отметим, что на фестивале заработает отдельная зона, посвящённая национальной кухне, где можно попробовать окрошку по-коми "Кушман" (из редьки), шаньги с груздями, морошкой и сигом, паренчу (морковные цукаты), блюда из оленины, напитки из местных ягод и травяные чаи.

III фестиваль "Пывсян лун" обещает стать самым масштабным за всю историю его проведения – с новыми мастер-классами, юмористическими номерами, этнической музыкой, необычными форматами и гастрономическими открытиями. Это праздник, где прошлое встречается с настоящим, а посетители могут не только наблюдать, но и принимать участие в создании современной банной культуры.