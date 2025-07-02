Сыктывкарские коммунальные службы работали в усиленном режиме из-за ночных ливней

Как сообщает столичная мэрия, в преддверии ливня принято решение о наращивании сил и средств для оперативного реагирования на его последствия.

В течение ночной смены сотрудники предприятий "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис", при поддержке спасателей и населения, занимались откачкой воды и очисткой ливневых стоков по заявкам, поступавшим в ЕДДС столицы Республики Коми.