Сыктывкарские коммунальные службы работали в усиленном режиме из-за ночных ливней
- 13:00 2 июля
- Инесса Богатая
Как сообщает столичная мэрия, в преддверии ливня принято решение о наращивании сил и средств для оперативного реагирования на его последствия.
В течение ночной смены сотрудники предприятий "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис", при поддержке спасателей и населения, занимались откачкой воды и очисткой ливневых стоков по заявкам, поступавшим в ЕДДС столицы Республики Коми.
Зафиксированы обращения о подтоплениях по шести адресам частного сектора: Комсомольская, 46, Колхозная, 41, Парковая, 9, Братьев Жилиных, 10, Северная, 22 и 24.
Также отметим, что сотрудники "Дорхоза" провели очистку решеток водоприемных колодцев, устранили размывы вдоль дорог и осуществили механизированную уборку дорожного полотна от нанесенного грунта.
По информации от МКП "Жилкомсервис", прочищены участки городской ливневой канализации на улицах Димитрова, Октябрьском проспекте, Лыткина, Печорской, переезде Дырнос, Колхозной, Ленина – Первомайской, Маегова, Оплеснина, Катаева и Морозова.