Мэр Сыктывкара Владимир Голдин проинспектировал ход работ на улице Кирова
- 13:00 2 июля
- administrator
Там близится к завершению на отрезке протяженностью в 537 метров ремонт, который радикально изменит облик автодороги. Вместе с градоначальником в рейде побывала корреспондент «Про Города».
Полезные хлопоты на участке Кирова от Свободы до Кутузова ведутся, начиная с марта 2025-го, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь улица станет проезжей для автобусов. К слову, все дорожные объекты, финансируемые по линии нацпроекта, находятся под неусыпным контролем только местных властей, но и правительства региона, а также – лично врио Главы Коми Ростислава Гольдштейна.
- По просьбам наших жителей впервые обустраиваем здесь тротуары по обеим сторонам проезжей части с бордюрными камнями, - прокомментировал «Про Городу» руководитель администрации муниципалитета. – Заказчиком на этом объекте выступает наше местное предприятие «Дорожное хозяйство».
Его гендиректор Дмитрий Дмитриев пояснил нашему изданию, что малое количество рабочих сейчас на дороге – это нормально: «Ручной труд уже практически завершен. Дело – за бригадой на дорожной технике. Что касается впервые создаваемых здесь тротуаров, они будут достаточными по ширине, чтобы с обеих сторон проезжей части могли свободно передвигаться пешеходы. В том числе – верующие во время крестных ходов, проводимых от расположенного неподалеку Свято-Стефановского кафедрального собора. Теперь православным не придется проводить шествия по проезжей части.
Сама она тоже приводится в порядок, чтобы безопасно и комфортно стало курсировать автомобилям. Кстати, помимо них движение здесь откроют и для общественного транспорта.
- В центре «Югор» базируется немало общественных организаций, в том числе Совет ветеранов нашего города. Общественникам и посетителям офисов будет удобно добираться до здания, когда мы пустим сюда, на Кирова, автобусы, - детализировал «Про Городу» ближайшие планы администрации Владимир Борисович. – Новые маршруты создавать не потребуется: расширим пару действующих. В том числе, те, которые привозят и отвозят пассажиров в Заречье.
На уточняющий вопрос нашего издания – вся ли Кирова станет проезжей – мэр успокоил: «Нет-нет, конечно. Откроем трафик только на отрезке дороги от перекрестка с улицей Свободы. А, начиная от «Югора» и далее, в сторону Национальной галереи, территория по-прежнему останется исключительно пешеходной».
- Когда ремонт дороги завершится, обустроим два остановочных комплекса – по одному на обеих сторонах улицы, - добавил «Про Городу» Дмитрий Дмитриев. – Этот вид расходов довольно затратный: один комплекс обойдется от 450 тысяч рублей. Финансовые возможности вместе с администрацией мы, разумеется, изыщем.
Еще одна важная составляющая ремонта – восстановление коммунальных систем. Эти работы проводились все минувшие полгода. Дело в том, что на Кирова со Свободы мощным потоком постоянно стекает вода в дождливые периоды. Муниципальное предприятие «Жилкомсервис» установило на ремонтируемом участке так называемый ливнеперехват (канализационный коллектор). Теперь этот участок дороги не должно затапливать в непогоду.
К середине июля после укладки асфальта объект уже полностью будет сдан, в чем участников рейда заверил представитель подрядчика - «Коми дорожной компании» (хотя по графику дедлайн – 30 сентября). Таким образом, те, кто любяит проводить время в парке культуры и отдыха имени Кирова, смогут туда добираться и с этой стороны квартала.