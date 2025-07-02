Мэр Сыктывкара Владимир Голдин проинспектировал ход работ на улице Кирова

Там близится к завершению на отрезке протяженностью в 537 метров ремонт, который радикально изменит облик автодороги. Вместе с градоначальником в рейде побывала корреспондент «Про Города».

Полезные хлопоты на участке Кирова от Свободы до Кутузова ведутся, начиная с марта 2025-го, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь улица станет проезжей для автобусов. К слову, все дорожные объекты, финансируемые по линии нацпроекта, находятся под неусыпным контролем только местных властей, но и правительства региона, а также – лично врио Главы Коми Ростислава Гольдштейна.

- По просьбам наших жителей впервые обустраиваем здесь тротуары по обеим сторонам проезжей части с бордюрными камнями, - прокомментировал «Про Городу» руководитель администрации муниципалитета. – Заказчиком на этом объекте выступает наше местное предприятие «Дорожное хозяйство».

Его гендиректор Дмитрий Дмитриев пояснил нашему изданию, что малое количество рабочих сейчас на дороге – это нормально: «Ручной труд уже практически завершен. Дело – за бригадой на дорожной технике. Что касается впервые создаваемых здесь тротуаров, они будут достаточными по ширине, чтобы с обеих сторон проезжей части могли свободно передвигаться пешеходы. В том числе – верующие во время крестных ходов, проводимых от расположенного неподалеку Свято-Стефановского кафедрального собора. Теперь православным не придется проводить шествия по проезжей части.

Сама она тоже приводится в порядок, чтобы безопасно и комфортно стало курсировать автомобилям. Кстати, помимо них движение здесь откроют и для общественного транспорта.